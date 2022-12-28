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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

公寓區停電4天 管理單位不管

編譯組／綜合報導
蘇頓崗公園公寓居民耶誕節長周末在冰冷與黑暗中度過。(KPRC電視台)
蘇頓崗公園公寓居民耶誕節長周末在冰冷與黑暗中度過。(KPRC電視台)

休士頓一處公寓住宅區，從上周四(22日)起停電、沒暖氣，住戶連續四天打電話給公寓管理處，但都沒有得到任何回應，整個耶誕節長周末都在冰冷與黑暗中度過。

　蘇頓崗公園公寓區(the Park at Sutton Hill Apartments)的住戶在22日停電以後，打電話給電力公司與公寓管理處，「中央點能源」(CenterPoint Energy)電力公司派人來檢查過後表示，故障的電力器材是屬於公寓管理單位的所有權和責任，所以住戶應該催促管理單位把器材先修好，然後電力公司就可以恢復供電。住戶打給管理處的電話都是由答錄機接聽，留言以後也沒有人回應。

　此時正是艾略特冬季風暴(Winter Storm Elliott)的巔峰階段，公寓單位裡沒有電、沒有暖氣漸漸成為生活的大問題，家裡變成像冰箱那麼冷，食物、飲料都無法加熱。一位女住戶表示，她是12月16日才搬進來的，而且不久前才被確診出罹患乳癌，年紀已經67歲的她耐不住這樣的酷寒，白天能夠活動還不太感覺凍餓，到了晚上沒有熱食可吃、沒有電毯可蓋，一整夜凍得無法得到任何休息，讓她覺得公寓的管理人員毫無人性，只顧自己快活地去過節，租客的困苦與他們無關。

　帕默(Paris Palmer)和格瑞格里( Jacob Gregory)是年紀很輕的一對住戶，他們有一個幼兒，他們表示看到兒子凍得發抖心裡很難受，而管理處根本不接電話，讓他們覺得憤怒沮喪，他們是繳了房租住在這裡的，但是管理單位根本不關心住戶的死活，25日是星期天，26日(周一)公寓管理處又因補假沒開門，這個原本應該歡樂的周末整個泡湯了。

耶誕節 風暴 休士頓

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