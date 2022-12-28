我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

暴冷查水管 住戶隔窗誤殺技工

編譯組／綜合報導
公寓維修技工在聖誕夜檢查公寓外水管時遭住戶槍殺。(NBC5)
公寓維修技工在聖誕夜檢查公寓外水管時遭住戶槍殺。(NBC5)

介於達拉斯與福和市之間的大草原城(Grand Prairie)，53歲的公寓維修技工在聖誕夜檢查水管時遭住戶槍殺枉死，他的親人對如今槍械氾濫、動輒拔槍的現象憤恨難忍。

　大草原城警察局指出，24日(周六)傍晚6時左右，西薩蒙提朗戈(Cesar Montelongo)在克雷頓點公寓住宅區(Clayton Point Apartments)檢查水管，當天稍早公寓區已有幾處水管被凍爆，而他是公寓區雇用的維修技工(maintenance worker)。當他走到一戶單位的陽台時，那間單位的住戶從窗裡看到他，以為他是想來偷東西的盜賊，拿出一把手槍朝窗外開了一槍。

　警察局接到911電話之後派員處理，警察到達時蒙提朗戈在陽台上臥倒在一片血泊中，身上有一處槍傷，警察召請救護車送他到醫院，但醫生宣告他已經死亡。今年聖誕節是蒙提朗戈和他妻子的結婚29周年，夫妻倆育有五個兒子。家人在聖誕節前夕接到這個噩耗，震驚的程度可想而知，為了籌措喪葬費用，親人在籌款網站GoFundMe上開設了一個募款帳戶。

　蒙提朗戈的姪女金柏莉(Kimberly Montelongo)25日(周日)在網頁上寫道：我的伯伯在聖誕夜被一個無知的人隨手拔槍謀殺身死，而聖誕節又是他與伯母結婚29周年的紀念日，伯伯的一生都是為他的家人犧牲奉獻，最後在上班的地方逝世，他因為對主的虔誠而得到生命的力量。

　大草原城警察局還在調查本案，那位開槍的住戶仍被允許住在那間單位中，警察局將把本案交給一個大陪審團裁決，如果那名住戶遭大陪審團起訴，將會被警察局逮捕。

遭住戶槍殺枉死公寓維修技工西薩蒙提朗戈。(NBC5)
遭住戶槍殺枉死公寓維修技工西薩蒙提朗戈。(NBC5)

警察 聖誕節 GoFundMe

上一則

「華府京劇之花」年終公演 12/31華盛頓聖殿登場

下一則

德州人語／金錢買幸福？理解靠自己

延伸閱讀

新州婦聖誕節槍殺夫婿 被捕…他生前熱中地方政治

新州婦聖誕節槍殺夫婿 被捕…他生前熱中地方政治
香港玉女始祖回歸大銀幕 導演感動喊「是我偶像」

香港玉女始祖回歸大銀幕 導演感動喊「是我偶像」
中國取消入境隔離 華人：聖誕節最好的禮物

中國取消入境隔離 華人：聖誕節最好的禮物
聖誕節慘劇 洛縣男刺殺自家兄弟

聖誕節慘劇 洛縣男刺殺自家兄弟
康州金神賭場聖誕節演唱會帶給數千觀眾一個溫暖的節日

康州金神賭場聖誕節演唱會帶給數千觀眾一個溫暖的節日
看到金屬就想吐 她罹怪病 20年聖誕節躲起來過

看到金屬就想吐 她罹怪病 20年聖誕節躲起來過

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了