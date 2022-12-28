暴冷查水管 住戶隔窗誤殺技工

公寓維修技工在聖誕夜檢查公寓外水管時遭住戶槍殺。(NBC5)

介於達拉斯與福和市之間的大草原城(Grand Prairie)，53歲的公寓維修技工在聖誕夜檢查水管時遭住戶槍殺枉死，他的親人對如今槍械氾濫、動輒拔槍的現象憤恨難忍。

大草原城警察 局指出，24日(周六)傍晚6時左右，西薩蒙提朗戈(Cesar Montelongo)在克雷頓點公寓住宅區(Clayton Point Apartments)檢查水管，當天稍早公寓區已有幾處水管被凍爆，而他是公寓區雇用的維修技工(maintenance worker)。當他走到一戶單位的陽台時，那間單位的住戶從窗裡看到他，以為他是想來偷東西的盜賊，拿出一把手槍朝窗外開了一槍。

警察局接到911電話之後派員處理，警察到達時蒙提朗戈在陽台上臥倒在一片血泊中，身上有一處槍傷，警察召請救護車送他到醫院，但醫生宣告他已經死亡。今年聖誕節 是蒙提朗戈和他妻子的結婚29周年，夫妻倆育有五個兒子。家人在聖誕節前夕接到這個噩耗，震驚的程度可想而知，為了籌措喪葬費用，親人在籌款網站GoFundMe 上開設了一個募款帳戶。

蒙提朗戈的姪女金柏莉(Kimberly Montelongo)25日(周日)在網頁上寫道：我的伯伯在聖誕夜被一個無知的人隨手拔槍謀殺身死，而聖誕節又是他與伯母結婚29周年的紀念日，伯伯的一生都是為他的家人犧牲奉獻，最後在上班的地方逝世，他因為對主的虔誠而得到生命的力量。