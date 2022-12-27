連環搶案嫌犯落網 奧斯汀商家鬆口氣

涉及奧斯汀市多起搶案的阿道夫卡摩納終於落網。 (Travis County Jail)

11月21日起奧斯汀地區發生許多連環持槍搶劫事件，令商家民眾倍感憂慮，警方密切追蹤以後終於抓到42歲的劫匪嫌犯，他的保釋金被訂為35萬元。

根據查維斯縣拘留所 (Travis County Jail)的文件資訊，42歲男子阿道夫卡摩納(Adolph Jesse Carmona)在12月15日被送進拘留所關押，他被控七項「重度搶劫罪名」(aggravated robbery charges)，每項罪名的保釋金是5萬元，總共要繳35萬元才能交保候傳，由於他付不出保釋金，到發稿時他還是被關在拘留所中。

警方在偵查案情時，發現卡摩納至少犯下七宗持槍搶劫案，受害的包括「美國最佳眼鏡店」America’s Best Contacts and Eyeglasses)、「美妙睫毛工作坊」(Amazing Lash Studio)、「蟋蟀無線通訊手機 店」(Cricket Wireless)、「達美樂披薩店」(Domino's Pizza)、「促進手機店」(Boost Mobile store)、「圓圈K加油站 」(Circle K gas station)和「默菲加油站」(Murphy gas station)。

從上列七家店的錄像中，調查人員發現在每宗搶劫案中，蒙面的搶匪手上都拿著同樣一把黑色的手槍，當卡摩納遭警方逮捕的時候，警察搜到一把黑色的空氣手槍(air-powered BB pistol)，形狀與錄像上的一致。警方表示，那把槍的製造商在隨槍附送的手冊中警告，這把槍是用高壓空氣產生動力，可以導致受傷或死亡，必須謹慎使用。

奧斯汀市警局指出，根據許多錄像所得到的證據以及搶案目擊者所提供的描述，警方指認出犯案的車輛，然後用車牌循線追蹤到搶匪，法院將在2023年1月6日給卡摩納舉行聽證會，到時執法單位會決定下一步的處置。卡摩納從11月21日到12月10日的三周時段中，犯過許多案子，檢方可能還會對他提控更多的罪名。