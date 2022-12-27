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共和黨議員聘反LGBTQ人士當立法主任

編譯組／綜合報導
德州共和黨眾議員廷德霍爾特，聘請22歲的反LGBTQ活動家奈德特擔任其辦公室立法主任。（Tony Tinderholt 網頁）
德州共和黨眾議員廷德霍爾特，聘請22歲的反LGBTQ活動家奈德特擔任其辦公室立法主任。（Tony Tinderholt 網頁）

休士頓紀事報報導，根據「德州藍色生活」（Living Blue in Texas）網站報導，德州共和黨眾議員廷德霍爾特（Tony Tinderholt），聘請22歲反同性、雙性、無性別與酷兒（LGBTQ）人士奈德特（Jake Neidert），讓這位自稱基督教民族主義者擔任其辦公室立法主任。

奈德特是反變性「活動家」凱利（Kelly Neidert）的異卵雙胞胎兄弟，他將擔任廷德霍爾特辦公室在2023年1月開始的德州議會會期，立法和政策首席規劃者。

根據德州論壇報，廷德霍爾特近期正與休士頓地區共和黨議員費蘭（Dade Phelan）爭取德州議長（Texas House Speaker）職位。

奈德特近期因煽動性社交媒體帖子而聲名狼藉，該帖子鼓吹對LGBTQ德州人施以暴力。他在6月分的推特上寫道「你想強逼孩子們看變裝秀，我想把你拖到城鎮廣場，為給孩子梳妝打扮被公開處決」。

2020年，奈德特擔任德州貝勒大學（Baylor University）青年保守黨分會主席，在社交媒體上擁有知名度。

根據FOX 44電視台報導，在擔任主席期間，他從該組織推特帳戶發布一系列反LGBTQ推文。「有罪，我們為什麼不譴責這種罪呢？」他在2020年一推文中寫道。

擔任德州著名共和黨立法人員的立法主任，奈德特如今的職位，可能讓他有機會幫助將自己反LGBTQ的觀念，編篡成為德州法律。根據該職位的工作說明，立法主任負責通過與立法者、州機構和其他利益相關者宣傳，領導，推動政策議程等。

奈德特獲聘用的時間，正值德州共和黨人在2023年立法會議前，提出一系列反LGBTQ立法浪潮之際，其中包括旨在禁止跨性別青年的性別確認醫療保健，及將舉辦變裝秀的場所定為犯罪的法案等。

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