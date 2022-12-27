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全凍住 社媒記錄休士頓封城

編譯組／綜合報導
休士頓兒童博物館外水閥被冰覆蓋。（休士頓兒童博物館推特）
休士頓兒童博物館外水閥被冰覆蓋。（休士頓兒童博物館推特）

休士頓紀事報報導，受到極地寒流影響，北極風暴22日晚間席捲德州東南部休士頓地區。一夜的嚴寒後，社交媒體上近日紛紛出現「冰封休士頓」景象。

休士頓兒童博物館曬出一張博物館大型水展Flow Works一層厚厚的巨大冰柱覆蓋的照片。博物館工作人員當天上午於臉書（Facebook）上宣布，他們23日持續對外開放。然而由於結冰，博物館庭院已關閉。

休士頓西南部貝萊爾大道（Bellaire Boulevard）管道破裂後，一夜之間，大道宛如一座溜冰場。與此同時，休士頓市中心波爾克街（Polk Street）鮑伯史密斯公園（Bob Smith Park）噴泉成了冰柱，附近長椅也被冰覆蓋。一切的景象宛如電影「明天過後」場景。

位於休士頓東南部的布拉左里亞縣（Brazoria County）東北部25哩處的阿爾文（Alvin），也有居民報告噴泉結冰的情況。

22日晚間的北極風暴，對德州海岸外觀也出現「超現實」畫面。國家氣象局共享的影片顯示，加爾維斯頓（Galveston）斯圖爾特海灘（Stewart Beach）的沙子形成的「海煙霧」。國家氣象局推文稱「這並不是德州海岸典型早晨」。

Saltwater Recon從加爾維斯頓拍攝的影片顯示，北極空氣與墨西哥灣水相遇，導致蒸氣霧和對流。從＠SalwaterRecon推特帳戶上分享的影片，可看見船隻被掩埋在幽靈般爭氣雲霧中。

不僅如此，一夜之間的狂風，也導致休士頓和哈里斯縣（Harris）數千名用戶斷電。23日在抖音（TikTok）上瘋傳的一段影片顯示，顧客於黑暗中爭先恐後的購物。

休士頓兒童博物館設施成了冰柱。（休士頓兒童博物館推特）
休士頓兒童博物館設施成了冰柱。（休士頓兒童博物館推特）
休士頓兒童博物館外噴泉結凍。（休士頓兒童博物館推特）
休士頓兒童博物館外噴泉結凍。（休士頓兒童博物館推特）

休士頓 博物館 德州

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