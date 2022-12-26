德州電網商應急 不受空汙限制

德州電力可靠性委員會（ERCOT）得到美國能源部許可，允許其可超過正常的聯邦空氣質量限制。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，在低估本周冰點以下溫度的電力需求後，德州 電力可靠性委員會（ERCOT）得到美國能源部許可，允許其可超過正常的聯邦空氣質量限制，這意味著其汙染可超出允許範圍，如燃燒更髒的燃油而非天然氣 ，以保持電力供應。

專家指出，這種請求在緊急情況時並不罕見。

據悉，只有ERCOT發出二級或更高級別的能源緊急警報，才能利用豁免要求，包括要求居民削減電力和中斷大型工業客戶電力等。

至目前為止，ERCOT尚未採取此類措施，該州電網在災難性和致命性停電近兩年後，大部分地區都得以承受此波北極冰風暴 。

ERCOT在23日致函聯邦官員的信中稱，23日發電量約1萬1000兆瓦火電（包括天然氣和煤炭），4000兆瓦的風力發電和1700兆瓦的太陽能發電機組裝置被削減。

一兆瓦足以替200戶家庭供電。根據ERCOT，23日上午電力需求升至7萬4000兆瓦以上，創下冬季紀錄。

ERCOT總裁維加斯（Pablo Vegas）信中表示，「ERCOT不會輕易請求這項授權，因了解有爭議的環境許可限制的重要性。但根據ERCOT判斷，在可能受限電影響的地區，家庭和企業斷電對公共健康和安全造成的風險，遠大於超出空氣質量限制帶來的風險。」

聯邦官員當天即批准此一請求，發布緊急命令，允許工廠在某些情況下，不受空氣質量限制影響繼續運營。