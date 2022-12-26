我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

北德州急凍 紛傳住家管道爆裂

編譯組／綜合報導
冰風暴來襲，北德州許多家庭面臨爆水管問題。（FOX）
冰風暴來襲，北德州許多家庭面臨爆水管問題。（FOX）

FOX 4電視台報導，北美地區遭遇北極寒流侵襲，許多家庭度過史上最急凍的聖誕節，許多北德州地區居民也因極端冰風暴導致管道爆裂，聖誕節過得並不省心。

24日白天溫度回升至冰點以上，溫度稍有緩解。然而，北德州一些人不得不收拾破裂管道帶來的影響，聖誕節既定行程也徹底被打亂。

許多第一線反應（First responders）當天忙著協助管道破裂的家庭和商家提供用水，不少人也因此不得不離家過節。

聖誕夜清晨，格洛維奇（Stephen Glowicz）居住的達拉斯公寓面臨著室內漏水之苦，此情況長達數小時。

當時他與妻子準備睡覺，迎接聖誕節週末，水流卻「從天而降」。

他指著天花板上兩個大洞，向媒體表示「問題就從這裡開始，水從這間臥室流出來，不斷往下滴，淹沒我們的浴室。」

幾吋的水流蔓延整個公寓，甚至蔓延至隔壁單元。他說，公寓上方的一根管線破裂，起初是一條小水流，之後變成洪水，在他的天花板留下一個大洞，洞下面，是他們濕透了的床。

格洛維奇幾乎整夜沒睡，他打電話給公寓管理單位、維修單位和達拉斯消防救援隊。「我可能不是唯一遇到此問題的人」他說。

這對達拉斯夫妻，也不得不在清理完畢後，到一家酒店內過佳節。

在塔蘭特縣（Tarrant County），一名婦女拍攝她位於哈斯萊特（Haslet）公寓被洪水淹沒的影片，發送給FOX 4電視台。

她和兩名孩子與他們的狗住在一起。在對他們公寓進行評估前，管理人員將他們一家人遷移至另一間空的公寓。這不是他們預想中的聖誕節。

「現在一團糟，必須全部修復」格洛維奇說。慶幸的是，他有租屋者保險，但仍被迫等待，思考下一步怎麼走。

隨著冰風暴遠離，相關救援人員和北德州人，將不得不處理更多的爆管情況。

聖誕節 德州 洪水

上一則

22歲亞裔生大學城失蹤 奧斯汀身亡

下一則

德州電網商應急 不受空汙限制

延伸閱讀

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了
澤倫斯基聖誕談話：自由代價很高 但奴隸的代價更高

澤倫斯基聖誕談話：自由代價很高 但奴隸的代價更高
冰風暴橫掃 休士頓、哈里斯上萬居民大停電

冰風暴橫掃 休士頓、哈里斯上萬居民大停電
聖誕節前夕訪國家兒童醫院 拜登夫婦探病童、朗讀繪本

聖誕節前夕訪國家兒童醫院 拜登夫婦探病童、朗讀繪本
炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷

炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷
平安夜彌撒 教宗譴責戰爭：別忘貧窮、不公吞噬的兒童

平安夜彌撒 教宗譴責戰爭：別忘貧窮、不公吞噬的兒童

熱門新聞

一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效