北德州急凍 紛傳住家管道爆裂

冰風暴來襲，北德州許多家庭面臨爆水管問題。（FOX）

FOX 4電視台報導，北美地區遭遇北極寒流侵襲，許多家庭度過史上最急凍的聖誕節 ，許多北德州 地區居民也因極端冰風暴導致管道爆裂，聖誕節過得並不省心。

24日白天溫度回升至冰點以上，溫度稍有緩解。然而，北德州一些人不得不收拾破裂管道帶來的影響，聖誕節既定行程也徹底被打亂。

許多第一線反應（First responders）當天忙著協助管道破裂的家庭和商家提供用水，不少人也因此不得不離家過節。

聖誕夜清晨，格洛維奇（Stephen Glowicz）居住的達拉斯公寓面臨著室內漏水之苦，此情況長達數小時。

當時他與妻子準備睡覺，迎接聖誕節週末，水流卻「從天而降」。

他指著天花板上兩個大洞，向媒體表示「問題就從這裡開始，水從這間臥室流出來，不斷往下滴，淹沒我們的浴室。」

幾吋的水流蔓延整個公寓，甚至蔓延至隔壁單元。他說，公寓上方的一根管線破裂，起初是一條小水流，之後變成洪水 ，在他的天花板留下一個大洞，洞下面，是他們濕透了的床。

格洛維奇幾乎整夜沒睡，他打電話給公寓管理單位、維修單位和達拉斯消防救援隊。「我可能不是唯一遇到此問題的人」他說。

這對達拉斯夫妻，也不得不在清理完畢後，到一家酒店內過佳節。

在塔蘭特縣（Tarrant County），一名婦女拍攝她位於哈斯萊特（Haslet）公寓被洪水淹沒的影片，發送給FOX 4電視台。

她和兩名孩子與他們的狗住在一起。在對他們公寓進行評估前，管理人員將他們一家人遷移至另一間空的公寓。這不是他們預想中的聖誕節。

「現在一團糟，必須全部修復」格洛維奇說。慶幸的是，他有租屋者保險，但仍被迫等待，思考下一步怎麼走。

隨著冰風暴遠離，相關救援人員和北德州人，將不得不處理更多的爆管情況。