22歲亞裔生大學城失蹤 奧斯汀身亡

22歲德州農工大學學生黃坦納，16日失蹤後，在奧斯汀附近被發現已死亡。（大學城警局）

KXAN電視台報導，德州 農工大學（Texas A&M）22歲亞裔 學生黃坦納（Tanner Hoang，譯音），聖誕夜（24日）下午在奧斯汀地區被發現死亡。報導稱，他在12月16日之後即在大學站（College Station）失蹤。

當局說，最後一次有人見到黃坦納是在 12 月 16 日上午。 他的家人說他們要去學校參加他的畢業典禮，但他沒有出現在畢業典禮前的午飯，因此家人向警方報告他失踪。

報導指出，黃坦納最後一次出現，是在16日上午約11時左右，地點是德州大學站Colgate Drive 900號街區。根據KXAN，他的銀色2009年款雷瑟斯（Lexus）ES350也停在附近，裡面並無人。

他的叔叔Bao Hoang稱他的失踪是「反常的」。他告訴 KXXV， 「每當我回到德州或任何時候他的祖父母需要幫助時，他都會出現在那裡。任何時候他的父母需要幫助，或是家庭聚會，總是會出現」。「他本該畢業，但我不確定發生了什麼事會導致他離開」。

他補充說，「這就是為什麼我們非常不敢相信，他會在沒有通知我們的情況下離開」。

NBC電視台旗下的KXAN報導，根據布拉佐斯山谷（Brazos Valley）的非營利組織安珀警報網（Amber Alert Network），黃坦納家人表示，他的屍體在距離車輛被發現不遠的地方被發現。

安珀警報網官員表示，在這個困難時期，請替黃坦納家人祈禱。警方希望了解相關訊息者，可電979-764-3600，大學城警局。