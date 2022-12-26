北美最老紅毛雄猩猩 休士頓去世 享年45歲

北美洲年齡最大的雄性紅毛猩猩在休士頓動物園安詳去世。(Houston Zoo臉書)

北美洲年齡最大的雄性紅毛猩猩(orangutan)20日在休士頓動物園 (Houston Zoo)安詳去世，享年45歲，路透社(Reuters)在四天之前去為牠做專訪時，牠還無異狀的四處移動。

休士頓動物園這隻高壽的紅毛猩猩名叫魯迪范倫鐵諾(Rudi Valentino)，牠因為患有嚴重的心臟病每天要吃處方藥物，園方發言人潔西卡雷耶斯(Jessica Reyes)指出，20日那天早上牠還從居處走到外面行動，當天最後一次例行巡視的時候，牠還跟工作人員多討一塊餅乾吃，但是到動物園關門的時候，管理人員發現牠已經停止呼吸。

跟魯迪住在同一處的紅毛猩猩是42歲的凱莉(Kelly)，園方表示工作人員會密切注意凱莉的心情與飲食方面的反應，希望牠的生活不會因為魯迪的去世有太大的影響。魯迪是1977年12月8日出生於南德州布朗士維爾(Brownsville)的格萊迪斯波特動物園(Gladys Porter Zoo)，1978年牠被送到休士頓動物園一直住到牠去世為止。

魯迪後來成為紅毛猩猩的美國親善大使(ambassador)，很受來訪民眾的喜愛，紅毛猩猩是極端瀕危物種(critically endangered species)，這種智商頗高的大猩猩(great ape)原本只有在東南亞 的婆羅洲(Borneo)和蘇門答臘(Sumatra)兩個島嶼上才找得到，牠們長成的時候體重可以達到250磅，在野生的環境中通常壽命是30-40歲。

魯迪去世以後，休士頓動物園還有四隻紅毛猩猩，其中一隻叫夏安(Cheyenne)的雌猩猩年齡是50歲。園方的靈長類管理員海恩(Cheka Heihn)指出，紅毛猩猩是不喜歡群居的動物，一旦長成就會離群獨居，只有在交配期間會去找伴侶，休士頓動物園裡的紅毛猩猩通常也都是單獨行動，同一個居處只會放兩隻紅毛猩猩。