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華人物聯地產二期倉儲 開始招租

【休士頓訊】
物聯地產二期倉庫招租中，歡迎洽詢。（王迪提供）
物聯地產二期倉庫招租中，歡迎洽詢。（王迪提供）

由美國物聯房地產領銜開發的一期倉庫、德州智能家居建材批發中心，位於斯坦福市出租面積13萬366平方英尺，於2021年7月落成， 四天內實現了滿租，項目年化收益高達24%。

德州智能家居建材批發中心在建成之初，就吸引了多個明星租客的入駐。其中包括：紮根本土14年的休斯頓地板批發公司Decor Flooring和納斯達克上市（NASDAQ: SGLY）物流公司Singularity Future Technology-Ltd全資子公司Brilliant Warehouse Service Inc。

二期現已全面開啟招租。目前共有四棟倉庫，預計明年1月18日完工。倉庫用途：轉運倉、物流倉，亞馬遜海外倉、批發公司、生鮮冷鏈電商倉庫、門面、家用等等。 倉庫位於12733 Stafford Rd, Stafford, TX 77477。

該倉庫地理位置優勢：距休土頓集裝箱碼頭30分鐘車程，鐵路和陸路都很便利，緊鄰8號環線和90號高速公路，離288號和69號州際公路都很近。與亞洲有多條直飛線路相通。亞馬遜貨倉、Best Buy、Home Depot、Lowe's、 FedEx、 Schlumberger等眾多知名公司都在附近選址。

倉庫由物聯地產團隊打造的2023年重點項目，受到政府和相關人士的廣泛關注。地址：Fondren 8 Crossing 園區8008 S. SAM HOUSTON PARKWAY WEST HOUSTON, TX 77085。

Building 1：面積：± 30,797 SF、辦公空間：2, 200 SF、層高：28英尺、卸貨門數量：6。

Building 2：面積：± 18, 200SF-112,825 SF、辦公空間：, 1, 500-2,200 SF、層高：32英尺、卸貨門數量：37。

Building 3：面積：± 27,893 SF、辦公空間： 2, 200 SF、層高：28英尺、卸貨門數量：10。

Building 4 in Cravens Crossing 園區、737 S. CRAVENS RD. MISSOURI CITY, TX 77489、面積：56,430-112,860 SF辦公空間：2,997 SF、層高：32英尺、卸貨門數量：21。

美國休士頓物聯房地產公司由王迪 (David Wang) 創建於2015年， 總部位於德州休士頓市，加州洛杉磯設有辦事處。是一家全方位的商業和住宅房地產公司，提供物業管理、投資管理、買賣、租賃、報稅和抗稅一條龍服務。專注於商場和物流倉庫的投資和出租。

物聯地產二期倉庫地點優越，四通八達。（王迪提供）
物聯地產二期倉庫地點優越，四通八達。（王迪提供）

地域服務範圍涵蓋了大休士頓地區、奧斯汀、達拉斯、洛杉磯、北加州和奧蘭多。管理1億8000萬美金資產，其中包括 60萬平方英尺A級物流倉庫，20萬平方英尺的商場和多套投資住宅。 2021和2022年交易額超過2億美金，為投資人，企業主提供了豐厚的回報。

此外，物聯地產開發的Katy Cross Creek Plaza學苑小鎮項目。總商業面積10萬平方英尺，綜合教育、培訓、醫療、餐飲服務為一體的廣場。地址在27017 Fulshear Bend Dr, Fulshear TX 77441。第一期5萬2000平方英尺開發進入尾聲，二期有17個產權商舖出售，將在2023年第一季度開始預售，商舖面積1500至2300呎。

更多美國商業地產資訊請關注「物聯地產」小紅書。任何關於商業地產、租賃、買賣、物業管理方面的需求，可聯繫物聯地產，郵件: [email protected]，電話: +1 (832) 913-5188，微信：weixindavidw，網站：https://www.propnexusa.com/company。

王迪（右）與合夥人歡迎大家洽詢。（王迪提供）
王迪（右）與合夥人歡迎大家洽詢。（王迪提供）

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