冰風暴橫掃 休士頓、哈里斯上萬居民大停電

冰風暴席捲德州，部分用戶停電。（Getty Images）

休士頓 紀事報報導，由於氣溫驟降至冰點以下，休士頓和哈里斯縣（Harris）上萬居民停電。根據CenterPoint Energy停電報告，至23日為止，有超過1萬1900用戶停電。

然而，與2021年2月冰風暴 期間因電網故障導致的停電不同，次次嚴寒導致停電的原因，包括席捲德州 東南部的強風導致的破壞等。

Entergy在一分聲明中表示，「Entergy工作人員正加速恢復因22日強風造成的破壞，當晚11時30分，約有1萬7680用戶斷電，局部停電與附近的強風有關。」

根據PowerOutage.us報導，當北極鋒面一夜之間席捲德州中南部時，有超過8萬2000名用戶23日上午停電。

目前所有目光都集中在該州的電網上。根據德州電力可靠性委員會（ERCOT）電網狀況與追蹤，電網目前在正常的條件下運行，有足夠電力滿足當前需求。

ERCOT系統可用容量目前為7萬5005兆瓦（MW），截至23日上午9時，電力需求預測為6萬4269兆瓦。ERCOT表示，在需求高峰期，一兆瓦電力可替德州約200戶家庭供電。