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圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

冰風暴發威…休士頓聖誕酷寒 回暖再等等

編譯組／綜合報導
嚴寒在聖誕節周末席捲休士頓地區。（Getty Images）
嚴寒在聖誕節周末席捲休士頓地區。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，休士頓居民嚴寒中過聖誕。國家氣象局指出，嚴寒警告（wind chill warning）持續至24日中午，這意味著各地溫度低至冰點。聖誕節當天各地溫度也持續低溫

至23日下午，冰風暴席捲休士頓中南部和東南部。包括加爾維斯頓（Galveston）出現5度低溫，布希機場（Bush Airport）3度，霍比機場（Hobby Airport）1度，Conroe溫度零下4度，聖誕節當天下午前，溫度都不會升至冰點以上。

國家氣象局表示，這場冰風暴伴隨著陣風，北風在每小時15哩至25哩之間，德州中南部和東南部部分地區，出現每小45哩風速。

強風可能導致休士頓地區停電。23日上午，哈里斯縣（Harris）成千上萬用戶斷電。國家氣象局指出，強風也可能吹到不安全的物體與樹枝，凍霜可能損害未受保護的戶外管道和植物，最好將其移至室內。

自26日起，溫度將逐漸回暖。聖誕節最高溫估計近44度，北風在每小時五至十哩之間。26日下午溫度回升至50度以上，但至27日開始，又是一個寒冷的夜晚，最低溫在48度左右。

至28日各地天氣多雲，溫度將持續上升，最高溫近71度，最低溫在61度左右，20%降雨機率。29日也有40%降雨機率，最高溫接近74度。

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