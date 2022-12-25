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房貸利率降至6.27% 專家：明年應只會再降、不至於攀升

編譯組／綜合報導
房貸壓力稍緩，房市買氣稍增。（本報資料照片）
房貸壓力稍緩，房市買氣稍增。（本報資料照片）

30年期房貸利率在10月、11月時一度站上7.08%的歷史新高，但在12月21日截止的當周，房地美（Freddie Mac）已將30年期房貸利率調降至6.27%。6.27%的利率雖然仍然兩倍於一年前的3.05%，但已經低於7.08%的高峰，因此不少專家認為，房貸利率已經見頂，2023年應該只會再降、不至再升。

以80萬元、八成貸款的房子來說，10月時可能月付額達1576元以上，但現在可以少付343元。房地產業者Zillow在12月對近百名專家的訪問顯示， 68%不相信30年期房貸利率未來兩年會再超過7%；專家預估2023年底的中位利率約在6%附近，比現在再低個0.27個百分點。

房貸利率由7%高點下滑的主因，是兩項消費者物價指數的結果都比預期來得好，顯示通貨膨脹應該已經過了高峰。另外。因為聯邦準備理事會（Fed）動用升息打壓通膨的手段，也間接促使房貸利率下修，因為大家都擔心經濟衰退可能帶來的衝擊。由於貸款壓力減小，房市也相對活絡起來，但還遠不及先前的榮景。

房地產商Redfin的購屋需求指數顯示，購屋意願已比10月時高了10%，但仍較去年同期低了30%。

利率 貸款 房地產

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