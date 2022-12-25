休士頓西南管理區 致贈警方年節慰問金

西南管理區主席李雄（右一）及多位理事，致贈警方年節時期加時工作慰問金。（西南管理區提供）

休士頓 西南區管理委員會於20日，在辦公室舉行警方年節時期加時工作的慰問金致贈儀式。負責西南區包括中國城範圍的三個警局：中西、西區及南吉順分局，各得到1萬5000元的加時金。總額4萬5000元由西南區管委會提供，作為由年尾聖誕與新年假期、及至明年1月底中國農曆新年採買慶祝活動期間，由警方密切維護治安、保護區內住家及商業活動的服務經費。

西南區管委會出席此支票 頒贈儀式的代表，包括主席李雄、治安委員會主席Peter Acquaro、經濟及商業委員會主席David Peters、環境及設計委員會主席Stephen Li Jr.、管委會董事Raj Adnani。休士頓警方三個分局代表包括Johnnie McGee、Jonathan Lui、Deandre Hutchison、南吉順分局局長Adrian Rodriguez、中西分局局長 Zachary Becker 。

西南區管委會及警方代表們一致認為，治安議題扣緊地區經濟發展相關，不論住家或商業社區，都是他們努力維護安全、打擊犯罪的範圍。特別值此年尾節慶時分。警方代表表示，他們將盡一切努力，以保障大家的安全生活與商業環境，讓所有人享受平安又歡樂的節慶氣氛。

管委會主席李雄更進一步表示，西南區繁榮的經濟發展及各種熱鬧活動，是大休士頓地區所有人有目共睹的。特別是由12月至明年1月、2月中國年期間，更有許多多元文化慶祝活動呈現。李雄主席希望，如致贈警方加時金這樣安排，是感謝警方努力保護西南區所有人人身及財產的安全；同時也讓大家瞭解，管委會與警方密切合作，以保障大家節日期間的歡欣與平安。他還希望心懷不軌的歹徒們，要知道西南區打擊犯罪的決心，千萬不要在這段期間心存妄想、趁機犯案。

為社區人所熟悉的Lt. Jonathan Lui也表示，西南區範圍、包括社區活動及商業密集的華埠 ，絕對是警方密切關注的熱點地區；警方將密切關注，維護節日期間社區的生活及活動安全。更值得一提的是，Lt.Jonathan Lui近日負責組成管委會贊助的社區舞獅小組，正密集訓練以在新年度的活動中亮相，包括西南區管委會及警方人員都表示非常期待舞獅團的訓練成果。