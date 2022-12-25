德州人語／看華人搶購退燒藥寄回國

德州人語

全球國家幾乎都解封了，想不到中國卻迎來疫情 大爆發。中共用「動態清零」把病毒圍堵高牆中，但「白紙抗議」壓力下，疫苗 注射率偏低、疫苗效力也被質疑下就全面解封，迎來遲到的疫情。中外專家估計，數億中國人將感染，最高可能達200萬人死亡，官方卻說，因疫情病逝者迄今僅寥寥十幾人，你信嗎？

中國疫情造成各地醫院崩潰，退燒藥緊缺。這幾天，美國各地好市多(Costco)分店、連鎖藥房或超市所有退燒藥，都被華人或代購業者一掃而空，還有存貨的商家必須限購數量。網上照片或視頻顯示，華人推著平板車一下掃光數百罐各種退燒藥，讓藥架一下子空了。

中國疫情延燒，送醫院須排長龍等待，還不一定被收治，民眾在家自救，卻連退燒藥、N95和KN95口罩 都漲價或缺貨。三年前疫情初起時，海外華人大肆收購口罩寄回國的歷史，居然又重演了。

搶購退燒藥的華人有些是為家鄉親友購買，更多是代購業者。據說，退燒藥寄回國，價格是美國的數倍至數十倍。這裡一罐一罐買，回國一顆一顆賣，「發國難財」的時機，豈能錯過？

這種現象雖屬人之常情，但也顯露了國情差異。一，中國號稱製造業大國，世界工廠也是製各種非處方藥的大國，但疫情大爆發時，連自己國家的退燒藥都供需失調。網傳的布諾芬Ibuprofen，屬英國60多年前研發，是非處方藥物，美歐都有售，和Advil或Tylenol效用雷同。缺貨是否顯示中國製造業和國民健康保障間有嚴重落差？

二，中國有自己的各種藥物品牌。網上流傳東北一名男子的視頻，東北藥廠製造的退燒藥，每板十幾顆只賣人民幣二元，近日卻被政府以壟斷為由，判罰一億多人民幣。民眾嗆政府維護特權，打壓真正濟世救民的藥廠，這類現象是不是冰山一角，加劇退燒藥缺貨現象。

三，中國太大了，14億人只要每人每餐多吃一口飯，就可能造成糧食供應波動；退燒藥缺貨顯示當局解封開放，似被逼急了導致決策草率，因為醫療系統、藥物供應等配套設施都缺乏，貿然開放是自討苦吃。

歐美開放是因疫苗注射率高、疫苗效力強，人家解封後沒有大流行，不只因Omicron等變種病毒變弱了，而是民眾有疫苗高注射率，已達群體免疫標準，中國缺乏這些條件，貿然開放自然造成大流行和新一波亂象。

不僅退燒藥，中國是全球製造口罩大國，供應全球大多數口罩。但黨媒報導，各大網購平台本來售價只五毛錢的KN95口罩，目前已賣四至六元，還有缺貨現象，使海外代購買中國外銷的口罩寄回國，著實荒謬。

海外有人質疑，中共封城被駡，解封也被駡，是存心挑刺找碴。其實認真追究，中共號稱治國比民主國家有效率，擁有體制優勢，看抗疫表現卻不是那麼回事，可謂進退收放失據，一再重演寓言故事的「父子騎驢」窘境，讓民眾指責。