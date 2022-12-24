德州電網撐過首波供電高峰 真正考驗在後頭

德州電網撐過第一波供電高峰，但能否安然過關仍待後續考驗。（報系資料照片）

德州 再度面臨強烈極地風暴 威脅，部分地區22日晚間降到只剩1度，雖然時速40哩強風為風力發電機組帶來高發電量，但卻也造成部分地區電線吹斷而停電。德州論壇報認為，雖然德州電網撐過第一波供電高峰，但是當周末風力減弱、需求又增加時，真正的考驗才會到來。

只是，德州論壇報認為，這波冷鋒仍然凸顯了ERCOT（可靠電力委員會）與PUC（公用事業委員會）預估太過樂觀的缺陷。ERCOT對冬季的用電尖峰評估值只有6萬7398瓩，但是2021年的冰風暴用電量卻高達6萬9871瓩，這還不包括已經斷電的用戶的可能用量，更何況2022年的德州已經逼近3000萬居民。

23日上午的尖峰用電量為7萬4000瓩，已經高於2021年的尖峰用量。除了休士頓 地區約20萬戶停電，與德州其他地方的零星停電外，德州電網大致算是撐過了第一關。但是隨著風力減弱，萬一燃氣發電又再度出現問題，周末的用電尖峰時段，對德州電網來說才是真正的考驗。

專家認為，經過2021年的教訓，ERCOT與PUC改善的並不多，特別是總電量需求評估一向是只看夏季尖峰，只要8月最熱那幾天下午5時能過關就好，卻沒想到12月最冷那幾天晚間10時能不能過關。而且德州的供電設施向來只考慮夏季散熱，卻忽略冬季防寒，因此碰到冰風暴才會醜態百出。另外，專家認為，ERCOT對冬季節電的宣導仍嫌不足，只會在夏季要求空調不要開太低，但卻忽略了冬季不要開太暖。