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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

低溫20度…艾爾帕索偷渡客不敢去取暖中心

編譯組／綜合報導
德州州長從8月起就將一批批的偷渡客送紐約，如今寒冬來臨，在德州的偷渡客寧願在街頭成堆的毯子下瑟瑟發抖，也不願去取暖中心。（路透）
德州州長從8月起就將一批批的偷渡客送紐約，如今寒冬來臨，在德州的偷渡客寧願在街頭成堆的毯子下瑟瑟發抖，也不願去取暖中心。（路透）

23日（周五）清晨艾爾帕索的氣溫低到20度，人行道上許多偷渡客蓋在成堆的毯子下仍瑟瑟發抖，雖然有人願意開車把這些人送到取暖中心(warming centers)，但多數偷渡客不願上車，他們害怕會上當受騙。

從23日到25日聖誕節當天，艾爾帕索每天清晨的最低溫都會在冰點以下，多數無家可歸者已到取暖中心去避寒，這樣的寒冷不但讓人身心很痛苦，甚至可能凍死。紅十字會前一天晚上派人來發食物和毛毯，偷渡客把幾條毛毯墊在地上，躺下以後再把幾條毛毯蓋在身上，連頭和臉都蓋住，人行道上看起來是一大堆一大堆的毯子。

大清早就看到有人送熱騰騰的咖啡和可頌麵包(croissant)來給偷渡客，蒸氣從杯口冒出，更對比出天氣的寒冷。有一名男子開了一輛巴士來，他自稱是艾爾帕索市政府的員工，他勸導偷渡客上車，他會把他們送到公共的取暖中心去享受暖氣、行軍床和飲食，但多數偷渡客不願上車，他們聽說過艾伯特州長把偷渡客用巴士載離德州的事，他們怕被反非法移民的人騙走，把他們送回墨西哥去或是落到更可怕的下場。

對一般州民而言，2021年2月的大寒仍讓他們心有餘悸，22日(周四)那天德州各地的超市，停車場都是一位難求，許多人表示要把過長周末用的東西通通買全，大寒流期間就不用開車出門，躲在家裡開足暖氣看球賽，譬如ABC電視台從上午11時起播出NBA的籃球比賽，一場接一場那天一共會播五場，讓運動迷看個過癮，下午1時30分開始的那場，是達拉斯獨行俠隊(Mavericks，又稱小牛隊)在主場迎戰洛杉磯湖人隊(Lakers)。

偷渡客 德州 非法移民

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