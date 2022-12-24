我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

白色Logo唯一認證…世界日報新版App下載 掃碼最快

本報訊
步驟一：在App Store或Google Play輸入「世界日報」搜索APP客戶端。（世界日報）
步驟一：在App Store或Google Play輸入「世界日報」搜索APP客戶端。（世界日報）

世界日報行動App 12月17日起全新改版上架，使用手機或平板電腦均可下載，用掃碼是最快最正確方式。白色「Logo」唯一認證，隨時隨地一手掌握世界最新資訊及豐富內容。

掃描QR code，立刻下載世界日報App。（世界日報）
掃描QR code，立刻下載世界日報App。（世界日報）

不論是蘋果系統的App Store，或是Andriod系統的Google Play，請搜尋「世界日報」關鍵字，點選有WJ白底黑紅字圖示「世界日報：一網帶您看遍世界」的最新App下載，並移除原有的黃色舊版App。

步驟二：WJ白底黑紅字圖示「世界日報：一網帶您看遍世界」為官方唯一認證。（世界日...
步驟二：WJ白底黑紅字圖示「世界日報：一網帶您看遍世界」為官方唯一認證。（世界日報）
步驟三：將APP圖標放置手機方便位置，同時移除原有黃色舊版App。（世界日報）
步驟三：將APP圖標放置手機方便位置，同時移除原有黃色舊版App。（世界日報）

蘋果手機用戶，App Store部分，如果是用繁體中文，那麼要搜尋「世界日報」；如果手機設定是英文，那麼要搜尋「World Journal」；如果你是用簡體字輸入，那麼是「WJ 世界日報」。

世界日報新版App特點：

1.即時新聞，最新消息不漏接：自訂推播選項不擾人，大事趣聞即時更新。

2.報紙閱讀，手機平板都OK：提供一周報紙在載具上點選，走到哪看到哪。

3.在地消息，掌握社會脈動：編採團隊橫跨東西岸，蒐羅美國當地及華人社區大小事。

4.視頻影音，豐富內容隨心看：深度新聞、居家生活、奇聞異事，視頻搶先看

5.「我的頻道」新功能 下拉選單我做主：新版App共有26個頻道，使用者可按喜好調整頻道排序

6.搜索功能更精準：新版App的搜尋功能更強大，站內搜尋更精準；只要輸入關鍵字，相關新聞一目瞭然。

7.多元方式分享，將好資訊廣泛傳播：新版App增加多元分享方式，讓您可以一鍵將內容分享給親朋好友

8.大數據驗算，猜你最喜歡：新App文末利用大數據演算，推薦您最適合的延伸閱讀。

世界日報App立刻下載 >>https://mobile.udn.com/re/wj.shtml    

世界日報行動官網 >>https://mobile.udn.com/wj/

App 世界日報 手機

上一則

華盛頓箏樂社 12月28日華府聖殿演出

下一則

馬州高中生槍擊同學重傷 判囚40年

延伸閱讀

世報年節展／蔡季男揮毫賀年

世報年節展／蔡季男揮毫賀年
世界日報2023年度鉅獻 1/7～8 新春嘉年華 邀請您一同參加

世界日報2023年度鉅獻 1/7～8 新春嘉年華 邀請您一同參加
下載世界日報App新版 掃碼最快 白色Logo唯一認證

下載世界日報App新版 掃碼最快 白色Logo唯一認證
您有真才 我有實力　世界日報誠聘世界精英

您有真才 我有實力　世界日報誠聘世界精英
世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

世界日報App今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界
世界日報App改版上架 8大特色最優質

世界日報App改版上架 8大特色最優質

熱門新聞

胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲