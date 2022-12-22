B-2機故障 美足盃將不見黑蝙蝠

一架B-2轟炸機11月間飛往密蘇里空軍基地的身影。(美國空軍網頁)

一架B-2鬼魅轟炸機(B-2 stealth bomber)本月10日發生機件故障，緊急迫降後又起火燃燒，空軍已把整個B-2機隊暫停任務，因此今年在德州 與其它地方舉行的大學美式足球盃大賽前，觀眾不會看到「黑蝙蝠」的俊美身影。

每年年底前後，大學美足盃賽(College Bowl Games)是全國性的運動盛事，賽前演唱國歌將近尾聲時，一隻巨大的黑蝙蝠會凌空而過(flyover)，觀眾被這個難得一見的景象嗨翻，現場氣氛更趨熱烈。12月28日(周三)晚間8時在休士頓NRG球場(NRG Stadium)舉行的「德克薩斯盃」(Texas Bowl)，不會看到B-2的身影。

熟悉軍方消息的人士指出，12月10日那天一架B-2轟炸機在飛行途中某種機件故障，緊急迫降在密蘇里州的懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)以後飛機起火，消防人員迅速把火撲滅，機上人員全數無恙，但空軍隨後宣布整個B-2機隊全部停飛，將把每一架B-2做詳細檢視。

B-2之所以稱為「鬼魅」(Spirit)，是因為它有躲過雷達偵測的能力，是諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)的作品，1989年加入空軍戰鬥行列，是美國空軍震懾全球的長程轟炸機中的兩種，另一種是B-52空中堡壘(Stratofortress)。B-2的機齡也已不小，整個機隊現在只有不到20架飛機，美國空軍已經在本月份公開了B-2的取代機型：Ｂ21突擊者(Raiders)。

另一場在德州舉行的美足盃賽是22日(周四)晚間6時30分在福和市(Fort Worth)卡特球場(Amon Carter Stadium)舉行的「軍隊盃」(Armed Forces Bowl)。每年元旦在南加州 帕薩迪納(Pasadena)舉行的「玫瑰花車遊行 」(Rose Parade)和「玫瑰盃」(Rose Bowl)，歷來都有B-2做凌空飛越，但今年B-2不會現身，改由B-1代替。