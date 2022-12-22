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法典42條暫延 州民不滿邊界形同虛設

編譯組／綜合報導
德州的美墨邊界有許多無證客等候入境美國。(CBP臉書)
德州的美墨邊界有許多無證客等候入境美國。(CBP臉書)

「新冠疫情邊界限制臨時條款」暨美國法典第42條(Title 42)原定21日(周三)失效，但法院與拜登政府又讓它暫時延續，許多在邊界等待的偷渡客發出怨言，部分德州州民對偷渡客的予取予求心態大為不滿。

　20日(周二)晚間在艾爾帕索和格蘭德河對岸的華瑞茲(Ciudad Juarez)，許多偷渡客聚集生火取暖，卡斯特拉諾斯(Vladimir Castellanos)和他的弟弟也在其中，他們原定於21日限制條款失效後跟隨群眾湧進美國，他們是來自委內瑞拉(Venezuela)。聯邦最高法院首席大法官19日讓Title 42暫時延續，拜登政府20日要求最高法院讓Title 42失效，但因為聯邦單位疲於應付這波偷渡潮，拜登政府同時要求法院讓Title 42延續到27日(周二)。

　這樣的反反覆覆讓卡斯特拉諾斯兄弟十分不滿，哥哥說：我把這件事看成是存心整我們的笑話，他們先是給我們希望，時間快到的時候又不讓我們越過邊界，另外，許多其他中南美洲國家的偷渡客被允許入境，委內瑞拉人卻不被准許，令人心情更加不痛快。

　多數德州州民並不贊同邊界形同虛設的拜登作風，聽到偷渡客竟然發出這樣的怨言，州民對拜登政府的不滿變得更深，偷渡客現在認為被接受入境是理所當然的事，德州成為這波偷渡潮的首衝，州民的怨憤是可想而知的。

　許多州民現在更支持艾伯特州長的強硬邊界措施，艾伯特在19日(周一)增派400名國民兵到艾爾帕索，這些官兵20日上午開著裝甲車(armored cars)到格蘭德河邊架設帶刺鐵絲網(concertina wire)，讓偷渡客難以越雷池一步。

　自從拜登在2021年1月入主白宮以來，在美墨邊界逮捕到的非法移民已達400萬人，這是破紀錄的數字。這些人中大約有一半被遣送回墨西哥境內，另一半被允許進入美國。

偷渡客 拜登 德州

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