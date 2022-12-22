德州議員要求白宮正視「流徙人颶風」

德州議員要求聯邦政府正視在德州邊界出現的「流徙人颶風」現象。(CBP網頁)

代表德州 第23國會選區的共和黨籍眾議員岡薩雷斯(Tony Gonzales)，18日(周日)上全國政論節目大聲疾呼，要求聯邦政府正視在德州邊界出現的「流徙人颶風 」(hurricane of migrants)。

最近從德州最西角的艾爾帕索(El Paso)非法進入美國的人數暴增，這是拜登政府放任偷渡的結果之一，而美國南部的邊界州都有同樣的問題，在民主黨掌政的加州，彷彿一切都很平靜，但在共和黨掌政的德州，官員對邊界形同虛設的情況極感憂心，艾伯特連同十多個紅州的州長，聯合向聯邦最高法院提出緊急訴願，希望把川普時代的美國法典第42卷(Title 42)防堵政策延續，遏止這股偷渡大潮。

岡薩雷斯眾議員18日在政論節目中，提出了流徙人颶風這個詞，他表示艾爾帕索市已經宣告進入緊急狀態(state of emergency)，當政府宣布緊急狀態的時候，一般是颶風、地震、野火等大災難發生的時候，以德州邊界目前出現的偷渡危機，稱之為流徙人颶風絕不為過。

他指出，當他到艾爾帕索的移民處理中心(processing center)參觀的時候，發現原本可以住100名偷渡客 的收容所，竟然擠進大約500人，每間收容所只有一間廁所，裡面臭不可耐，而這個地點總共有八間收容所，外面還有大約1000人在排隊等候，這種情況絕對是不能長久的。他並且批評聯邦政府一直花費鉅款用來處理這個問題，但這樣濫花錢不但不能解決問題，反而是鼓勵其他人也來偷渡。

多數美國人民不贊同拜登政府處理移民的方式，目前已有的移民法規根本不被執行，岡薩雷斯眾議員指出，他了解這些想偷渡到美國的人，在原居地生活困難，他們想給自己和家人尋求更美好的生活，但「經濟機會」(economic opportunities)的目的不是尋求「政治庇護」(asylum)的理由，他們應該先向移民機構申請工作簽證(work visa )，然後合法的進入美國。