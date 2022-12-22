疫情、流感激增 藥物大缺貨

年底節日將至，流感、新冠肺炎跟RSV病例翻了一番，藥品缺貨。(本報檔案照片)

ABC 8 電視台報導，年底佳節慶祝活動在即，流感 （Flu）、新冠肺炎 和呼吸道合胞病毒（RSV）迅速傳播，全國和北德州 住院病患翻倍，醫院不堪重負外，感冒、流感藥物更是「一藥難求」，藥房備貨量嚴峻。

達拉斯Dougherty's藥房藥劑師克里斯平（Angela Crispin）直言，工作十年，現在是她見過最糟糕的情況。

她說，流行品牌的非處方兒科感冒藥和流感藥物大缺貨，液態感冒藥和流感處方藥也缺貨，且補貨速度不夠快。「我們每天都向廠商訂貨，但我們都沒等到貨品到貨」。她說「電話一整天都在響，病人與家屬都急迫性的想找到他們需要的藥物。」

代表製藥商的消費者保健產品協會（Consumer Healthcare Products Association）在新聞稿中表示，有鑒於感冒和流感藥物高需求，製造商正24小時全天候運營工廠。

德州醫學協會（Texas Medical Association）新冠肺炎特別工作組成員卡薩諾瓦（Mark Casanova）告訴WFAA，目前面臨三種病威脅，他擔心病例數量會持續增長。

德州衛生服務廳發布最新數據顯示，自11月以來，包括達拉斯福和市（Dallas Fort Worth）在內的新冠肺炎住院患者幾乎翻了一番，從近470例增加至超過650例。

根據德州DSHS數據，達拉斯福和市地區加護病床已93%滿位，但該地區只有5%的加護病床用於新冠肺炎。