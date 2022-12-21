我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

編譯組／綜合報導
大蒜具有強大威力。(美聯社)
大蒜具有強大威力。(美聯社)

大蒜具有強大威力。古埃及人用大蒜治療疼痛、蟲咬與心臟問題。現代人喜歡吃大蒜有很多原因，特別是因為可幫餐食添加風味，能以多種形式食用，包括新鮮大蒜瓣、大蒜粉片、大蒜油及陳年大蒜提取物。

以下是有關吃大蒜的六項秘密副作用：

1.可能會感到發脹。大蒜富含一種稱為「果聚醣」(fructan)的碳水化合物。這種物質也出現在小麥、黑麥、洋蔥、蘆筍、葡萄柚、西瓜、黑豆、腰果等食物。

俄亥俄州立大學魏斯納醫學中心(Wexner Medical Center)營養師鍾麗麗(Lori Chung，譯音)表示，人們經常被誤診為麩質不耐受症，其實可能是對果聚醣不耐受症。兩者非常相似。症狀包括腹脹、胃痛、痙攣、脹氣等，若常在吃大蒜後出現類似腸胃問題，可能須特別注意。

2.可能會感到胃灼熱。胃食道逆流症(Gastroesophageal Reflux Disease，簡稱GERD)是成年人常見問題，因食道胃酸過多反流，會造成疼痛、惡心、胃灼熱。若有食道逆流或容易胃灼熱，可能必須小心食用大蒜的量。人體內有一個食道下括約肌，是一個肌肉組織，可防止胃酸回流到食道。

3.可能增強免疫系統。大蒜可能有助加強免疫系統。根據「免疫學研究期刊」(Journal of Immunology Research)，大蒜可透過刺激直接連接到免疫系統內的體內各種細胞，改善免疫功能。報告強調，有關這個主題還須更多人體研究，目前發現結果相當正面。

「臨床營養學」雜誌(Clinical Nutrition)發現，陳年大蒜提取物也對免疫力有積極影響。研究給60名參加者每天服用一劑陳年大蒜提取物，另一組60名參與者則服用1劑安慰劑，試驗期結束後，發現服用大蒜提取物組的感冒與流感症狀較輕，實際生病時間也較少。

4.可將大蒜用為抗真菌劑(anti-fungal)。大蒜含有特定抗菌特性，可殺死或破壞特定微生物。一般抗菌物質包括抗生素(antibacterial)與抗真菌劑。「艾爾斯特醫學期刊」(Ulster Medical Journal)報告發現，大蒜有助抵抗24種常見細菌感染中的9種細菌，以及十種常見真菌中的一種真菌：近平滑念珠菌(candida parapsilosis)，這是一種常見念珠菌，數量過多時會引發感染。

5.可能改善認知功能。

部分研究發現，大蒜對認知功能發生正面效用。根據「營養學雜誌」(Journal of Nutrition)，陳年大蒜提取物可降低認知力下降的機率，同時有助於提高記憶力。「實驗與治療醫學」(Experimental and Therapeutic Medicine )報告發現，大蒜提取物可能抵抗部分特定癌症、心臟病，因為其獨特抗氧化特性，還有助預防癡呆症。

6.可能降低血壓

大蒜可降低血壓。根據「營養學雜誌」(Nutrition Journal)，食用新鮮大蒜瓣或大蒜製品，有助於降低血壓。「多芬醫學新聞」(Dove Medical Press)發表報告指出，大蒜中含有的多硫化物(polysulfides)，有助於調節體內「氧化還原信號路徑」(redox signaling pathways)，其為細胞獲取需要修復或保護的重要信息方式，包括維持身體的血壓水平，也是大蒜可助於降低血壓的主因。

血壓 醫學 俄亥俄州

上一則

立盟海空通運領航20 再續輝煌

下一則

迎風暴 德州電網可抵禦寒流

延伸閱讀

黃安確診高燒買不到藥 舊病纏身嘆：輸了就麻煩了

黃安確診高燒買不到藥 舊病纏身嘆：輸了就麻煩了
每天被鬧鐘驚醒對健康有害 醫警告：響好幾次更糟

每天被鬧鐘驚醒對健康有害 醫警告：響好幾次更糟
【食力】除了新冠還有流感！這些食物可以保養喉嚨、提升免疫力 幫助你對抗冬天病毒！

【食力】除了新冠還有流感！這些食物可以保養喉嚨、提升免疫力 幫助你對抗冬天病毒！
男下咽癌痊癒又罹食道癌前病變 一關鍵及時發現治癒

男下咽癌痊癒又罹食道癌前病變 一關鍵及時發現治癒
易感冒、皮膚癢是「免疫力」變差的警訊 3招找回健康體質

易感冒、皮膚癢是「免疫力」變差的警訊 3招找回健康體質
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年