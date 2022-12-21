立盟海空通運領航20 再續輝煌

立盟海空通運的執行長鄭家驥（左四）特地從台灣趕到達拉斯，在美國的其他五個站總經理的陪同下出席了晚宴，給康碧娥(左三)加油打氣。(劉景勝提供）

立盟海空通運達拉斯團隊經過了20年不分日夜的打拚奮鬥，在物流服務業的領域裡，打出了自己的一片天。

12月10日晚，立盟海空通運在達拉斯Galleria 20周年慶晚會，眾多中美嘉賓齊聚祝賀。立盟達拉斯是在2002年成立，創辦人康碧娥（Nancy）在54歲時開始了她人生的第二幕，從旅行行業重新轉業投入一個新的行業，從一無所有、一人獨拚到今日的非凡成就是由她日夜辛苦，努力奮發而得來的。

雖然當天連綿細雨，但是也阻擋不了近200位的中外來賓參加這20週年慶酒會的熱情，每個人也都充分感受到康 碧 娥 能有今天的成就不是偶然而是集一生努力爭取來的，尤其她對兒女教育及栽培，對商業夥伴提攜後進，對地方社區慷慨付出與努力。她處處思前顧後，為人忠厚樸實，情深義重，更是讓人感到她的大愛。

駐休士頓台北經濟文化辦事處的羅復文處長也專程派人送了花給Nancy祝賀她公司的20周年慶，由谷祖光夫人任曼莉（Mary Ku） 代表贈送。

晚會上，康碧娥感謝了引她進入立盟的恩人蕭玲玲以及一路陪她走了20年的老美客戶Globitech。康碧娥更向她的團隊表示感激，尤其是她的合夥人Ken Chung，因為有他們的努力攜手同行努力立盟達拉斯才會有今天的成果。

立盟20年至今年業績輝煌，超過5000噸的空運貨，營業額也達到了2000萬美元。過去兩年每一季也都會幫VIP客人做4、5架包機服務到台灣。

值得一提的是立盟海空通運的執行長鄭家驥（Allen Cheng）也特地從台灣趕到達拉斯，在美國的其他五個站總經理的陪同下出席了晚宴，給Nancy加油打氣。出席的貴賓也包括了長榮 航空公司北美貨運部在洛杉磯 的總經理Sam Yu ; 中華航空公司駐芝加哥 的貨運部Kevin Lou總經理 ; 東方航空物流公司全美的James Yao總經理也帶領了他們駐洛杉磯和芝加哥的總經理由洛杉磯和芝加哥專程親臨現場。

本地華航的經理Joey Lin、長榮的經理Kevin Wang、韓航的經理Frank Choi、日航、德航、Nippon Cargo等等的航空公司、以及達福地區的僑領牟呈華、谷祖光，達福臺商會、歌林郡臺商會、華人活動中心也都出席這次的晚宴的貴賓，整個晚上的氣氛是溫馨熱鬧感人。