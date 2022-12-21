我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

立盟海空通運領航20 再續輝煌

【達拉斯訊】
立盟海空通運的執行長鄭家驥（左四）特地從台灣趕到達拉斯，在美國的其他五個站總經理的陪同下出席了晚宴，給康碧娥(左三)加油打氣。(劉景勝提供）
立盟海空通運的執行長鄭家驥（左四）特地從台灣趕到達拉斯，在美國的其他五個站總經理的陪同下出席了晚宴，給康碧娥(左三)加油打氣。(劉景勝提供）

立盟海空通運達拉斯團隊經過了20年不分日夜的打拚奮鬥，在物流服務業的領域裡，打出了自己的一片天。

12月10日晚，立盟海空通運在達拉斯Galleria 20周年慶晚會，眾多中美嘉賓齊聚祝賀。立盟達拉斯是在2002年成立，創辦人康碧娥（Nancy）在54歲時開始了她人生的第二幕，從旅行行業重新轉業投入一個新的行業，從一無所有、一人獨拚到今日的非凡成就是由她日夜辛苦，努力奮發而得來的。

雖然當天連綿細雨，但是也阻擋不了近200位的中外來賓參加這20週年慶酒會的熱情，每個人也都充分感受到康 碧 娥 能有今天的成就不是偶然而是集一生努力爭取來的，尤其她對兒女教育及栽培，對商業夥伴提攜後進，對地方社區慷慨付出與努力。她處處思前顧後，為人忠厚樸實，情深義重，更是讓人感到她的大愛。

駐休士頓台北經濟文化辦事處的羅復文處長也專程派人送了花給Nancy祝賀她公司的20周年慶，由谷祖光夫人任曼莉（Mary Ku） 代表贈送。

晚會上，康碧娥感謝了引她進入立盟的恩人蕭玲玲以及一路陪她走了20年的老美客戶Globitech。康碧娥更向她的團隊表示感激，尤其是她的合夥人Ken Chung，因為有他們的努力攜手同行努力立盟達拉斯才會有今天的成果。

立盟20年至今年業績輝煌，超過5000噸的空運貨，營業額也達到了2000萬美元。過去兩年每一季也都會幫VIP客人做4、5架包機服務到台灣。

值得一提的是立盟海空通運的執行長鄭家驥（Allen Cheng）也特地從台灣趕到達拉斯，在美國的其他五個站總經理的陪同下出席了晚宴，給Nancy加油打氣。出席的貴賓也包括了長榮航空公司北美貨運部在洛杉磯的總經理Sam Yu ; 中華航空公司駐芝加哥的貨運部Kevin Lou總經理 ; 東方航空物流公司全美的James Yao總經理也帶領了他們駐洛杉磯和芝加哥的總經理由洛杉磯和芝加哥專程親臨現場。

本地華航的經理Joey Lin、長榮的經理Kevin Wang、韓航的經理Frank Choi、日航、德航、Nippon Cargo等等的航空公司、以及達福地區的僑領牟呈華、谷祖光，達福臺商會、歌林郡臺商會、華人活動中心也都出席這次的晚宴的貴賓，整個晚上的氣氛是溫馨熱鬧感人。

立盟海空通運達拉斯團隊，將繼續秉承一貫的服務精神再接再厲，再續20年輝煌！

東方航空北美總經理 James Yao (左二) 及 東方物流公司北美總經理 W...
東方航空北美總經理 James Yao (左二) 及 東方物流公司北美總經理 William Zheng (右二) 等專程從芝加哥及洛杉磯前來向康碧娥（中）祝賀。(劉景勝提供）
谷祖光僑務諮詢委員夫婦，世界臺商會名譽會長黃金森及友人，達福台商會前會長鐘開瑞夫...
谷祖光僑務諮詢委員夫婦，世界臺商會名譽會長黃金森及友人，達福台商會前會長鐘開瑞夫婦等祝賀立盟20週年慶。(劉景勝提供）
達福地區僑領牟呈華（中）出席晚會，向康碧娥表示祝賀。(劉景勝提供）
達福地區僑領牟呈華（中）出席晚會，向康碧娥表示祝賀。(劉景勝提供）
康碧娥為兒子 Jason 和合作夥伴Ken Chung 慶生。(劉景勝提供）
康碧娥為兒子 Jason 和合作夥伴Ken Chung 慶生。(劉景勝提供）
康碧娥感謝引她進入立盟的恩人蕭玲玲（左）。(劉景勝提供）
康碧娥感謝引她進入立盟的恩人蕭玲玲（左）。(劉景勝提供）

洛杉磯 芝加哥 長榮

上一則

「中餐在美國」開展 聚焦華人奮鬥及創業故事

下一則

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

延伸閱讀

西岸貨運東移…紐新港超過洛杉磯港 全國最忙

西岸貨運東移…紐新港超過洛杉磯港 全國最忙
玩雪季節到 中西部6滑雪度假村總整理

玩雪季節到 中西部6滑雪度假村總整理
美亞協會辦餐會 頒發傑出貢獻獎

美亞協會辦餐會 頒發傑出貢獻獎
芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲
槍殺落跑竊嫌 男子被控謀殺

槍殺落跑竊嫌 男子被控謀殺
開車載友超速撞死人 12歲男孩逃月餘被逮

開車載友超速撞死人 12歲男孩逃月餘被逮

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年