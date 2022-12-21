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台灣生物科技協會線上論壇 報名踴躍

【休士頓訊】
TTBA 會長與活動成員曾志維、宋以文、陳宛禧、張浩禎、李慶恩與講者劉彥良博士、講者張博睿博士、駐外科技組組長陳嘉元博士線上科技論壇合影。（德州台灣生物科技協會提供）
TTBA 會長與活動成員曾志維、宋以文、陳宛禧、張浩禎、李慶恩與講者劉彥良博士、講者張博睿博士、駐外科技組組長陳嘉元博士線上科技論壇合影。（德州台灣生物科技協會提供）

德州台灣生物科技協會(Texas Taiwanese Biotechnology Association, TTBA)與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組於12月15日合作舉辦線上「超高解析度顯微技術於生物科技應用論壇」。

會中邀請兩位皆有德州生技經歷的台灣傑出年輕學者分享他們研發成果。其中劉彥良博士分享利用超高解析顯微技術與AI追蹤計算奈米探針之運動軌跡來辨別偵測癌細胞；另一講員張博睿博士分享SIM 與 LSFM 兩種超高解析顯微技術的突破性結合，於活細胞的高解析三維亞細胞動力學應用。

此論壇吸引90人滿額報名，聽眾來自台美歐等地，科學家們進行熱烈學術交流討論，聽眾者更向講者提出技術商業化的可行性，可見高解析顯微影像技術的重要性與市場應用需求。

德州台灣生物科技協會與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組，多次成功舉辦各類生物醫學、科學技術探討與職涯發展、產業趨勢分享等活動，提供美台兩地與國際專業人才多元的交流平台。

歡迎大家持續關注美南地區重點生物科技分享交流平台：

TTBA 官網: https://www.texastba.org/

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德州台灣生物科技協會與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組合作線上科技論壇。（德州台...
德州台灣生物科技協會與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組合作線上科技論壇。（德州台灣生物科技協會提供）

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