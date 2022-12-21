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休城燈飾鑽石景點 度假好去處

編譯組／綜合報導
年底佳節，休士頓有許多節日燈飾鑽石景點，圖為燈光公園。（The Light Park臉書下載）
年底佳節，休士頓有許多節日燈飾鑽石景點，圖為燈光公園。（The Light Park臉書下載）

KHOU 11電視台報導，許多民眾計畫年底出遊，然休士頓仍有許多「生活在孤星中隱藏的寶石」，一些適合闔家度假的私房景點，出遊不一定要長途跋涉。

1.糖城星座場

（Sugar Land Constellation Field）

大聯盟休賽，棒球場從18日起至明年1月1日，舉行第九屆長城假期燈會（Sugar Land Holiday Lights），球場佈置300萬盞燈，分十個主題區，民眾可在那裡享受聖誕佳節氣氛與美食。https://www.sugarlandholidaylights.com。

2.燈光公園

（The Light Park）

這是一種新的體驗，民眾可舒適的在汽車中，與家人、親朋好友們，開車穿過超過100萬盞燈的裝飾。https://www.thelightpark.com/

3.光景

（Lightscape）

享譽國際的光景，在這個假期重返休士頓植物園（Houston Botanic Garden）。

光景是一場與眾不同的節日燈光和音樂結合的活動，一條穿過花園的蜿蜒小徑，兩旁放著令人驚嘆的燈飾裝飾，民眾身臨其境，今年還添加一些新的裝置，充滿著節日氛圍。

此外，打造光景的國際藝術家，替所有年齡階段準備不同的節日體驗，包過用於社交帖子的戲劇性背景，這些都存在於植物博物館的自然美景中。https://hbg.org/lightscape/。

4.德州冬季之光

（Texas Winter Lights）

這是位於休士頓市中心萬豪酒店六樓巨大露台（Marriott Marquis' Altitude Rooftop & Pool），當獨一無二的德州形狀漂流河的周圍裝飾著燈光時，將是個相當美好的體驗。

民眾可在酒店的酒吧喝一杯後，在現場音樂會伴奏下，池畔感受節日氣氛。https://www.marriott.co.uk/hotels/hotel-information/fitness-spa-services/details-1/houmq-marriott-marquis-houston/。

休士頓 德州 植物園

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