世代交替傳承 美南「僑青元年」開跑

與會人員大合照。（黃依莉提供）

為感謝美南地區僑領、僑青與僑胞的支持，使今年各項僑務服務工作圓滿完成，中心特舉辦「111年僑青、文化志工、僑務榮譽職人員感恩分享會」。

分享會由駐處處長羅復文處長，僑教中心主任王盈蓉及副主任黃依莉陪同出席，活動採實體及線上方式進行，除邀請美南地區11月初返台參加僑務委員會議的劉秀美、陳美芬、陳建賓、陳世修、黎淑瑛、孟敏寬等僑務委員與僑務諮詢委員、以及榮獲全球傑出僑生校友社會公益獎趙婉兒會長進行分享外，也邀請當地僑界二代僑青與會自我介紹，計有參與僑青基地活動僑青、台灣文化導覽志工、FASCA學員及諮詢導師等逾70人參加。

羅復文首先感謝各位對中心的支持與愛護，他表示今晚在場有許多新加入僑社活動的僑青二代、FASCA學員及參加僑青基地活動的年輕面孔，為美南地區帶來更多新希望，也期盼今晚過後能帶動一股風潮，鼓勵大家持續找尋有能力的僑青，將當地年輕一代挖掘出來，在長輩引領下為台美社區服務，使僑務工作年輕化、朝氣化，讓臺灣的文化與精神持續傳遞下去，他隨後更當場宣布「(民國)112年為美南僑青元年」。

王盈蓉表示回顧去年一整年，美南地區陸續完成各項僑務服務工作，包含3月僑教中心文化藝廊揭幕啓用、9月啟動僑青基地白領居並陸續辦理8場講座、10月國慶系列活動等，每項活動皆有各位鼎力支持，才能順利圓滿完成；接著進行美南地區僑務工作報告與展望，介紹僑務委員會Line專線（ID：Taiwan-World）、休士頓 華僑文教服務中心Line專線（ID：Taiwan-Houston）、i僑卡、僑胞服務手冊、臺灣華語文學習中心、Senior FASCA培訓、擴大培育與留用僑生等業務，並鼓勵參加全球僑校學生作文比賽、全球僑校學生暨僑生歌唱大賽、海外台商精品獎、全球青商潛力之星等賽事。