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休士頓、奧斯汀 戶外水也會結冰

編譯組／綜合報導
低溫來襲，避免水管凍爆。(Nabi Sohrabli/Pexels)
低溫來襲，避免水管凍爆。(Nabi Sohrabli/Pexels)

國家氣象局預測大寒流即將來襲，大約80%的美國大陸地區聖誕節周末氣溫會降到冰點以下，連休士頓和奧斯汀戶外的水也會結冰，植物與寵物的主人應該提前作準備，但情況並不會像去年2月的世紀大寒那麼恐怖。

　國家氣象局指出，美國西南部地區譬如南加州，聖誕節長周末最高溫會到華氏75度左右，一點都不像歲末年終，但是從加拿大中部南下的北極超冷氣團(the Arctic blast)會給中西部許多地區(the Midwest)帶來將近40年來的最冷耶誕節，這波大寒流從周二起發威，洛磯山脈(the Rockies)會有強風和大雪。

　周四起中西部地區會大受影響，北德州地區氣溫固然會降到冰點以下，但是連中德州的奧斯汀和休士頓也逃不過這波酷寒，22日(周四)最大陣風可能會在每小時40-50哩。奧斯汀KXAN電視台預測23日(周五)上午7時氣溫只有19度。當氣溫降到冰點以下時，如果低於28度有數小時之久就稱為「硬結冰」(hard freeze)，對植物或動物而言都可能造成重大傷害。24日(周六)清晨氣溫仍然很低，但耶誕節當天下午氣溫會回升到40多度。

　休士頓的「太空城天氣網站」(spacecityweather.com)報導，喬治布希國際機場(George Bush International Airport)23日的最高溫是33度，最低溫是19度；24日最高溫是40度，最低溫是23度。耶誕節當天清晨仍冷，但太陽開始露面，最高溫會達到將近50度。

　接著天氣會迅速回暖，到28日(周三)那天最高溫會接近70度。網站並提供幾點要訣，避免水管凍爆。首先，露在外面的水管應該加以絕緣(insulation)，澆水系統的水應該放乾，如果假期中會出遠門，應該把主水閥(main water valve)關掉，這樣即使水管凍爆，家裡也不會淹水。

　盆栽植物最好搬到家裡或車庫中，戶外植物可以用毯子或塑膠布蓋起。寵物和牲畜必須讓他們有室內空間可以避寒，否則在這樣的嚴寒中可能會凍死。

高溫 耶誕節 休士頓

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