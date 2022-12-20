史上第三冷 休城聖誕節急凍

休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

ABC 13電視台報導，來自平原的一股強大氣流，將另一股冷鋒推向休士頓 ，德州 東南部地區將有一個急凍聖誕節 ，25日可能會出現休士頓史上第三個最冷的聖誕節清晨。

這股風暴18日起影響休士頓地區，至19日部分地區出現雲層和陣雨至21日為止。國家氣象局指出，19日各地氣溫將為華氏40度左右，白天部分地區降雨量約一吋。

北極風暴將於22日抵達，氣溫急劇下降，可能在四至六小時內，從華氏60多度降至30度左右。

這股冰風暴還將伴隨時速20至30哩，甚至更強的陣風，加上驟降的溫度，22日晚上和23日早上，室外溫度將非常寒冷。23日儘管可能出現陽光，但也都將是寒冷的天氣，至聖誕夜當天，白天溫度可能升至冰點以上，約35度至40度左右，但晚上又將降至20多度，低於24度的冰凍溫度恐持續兩小時以上。

聖誕節當天，可能將是休士頓史上最冷的三個聖誕節清晨，相關單位呼籲若計畫出城的民眾，最好在離開家前將水閥關上，將水管的水排乾，以防水管因冰凍爆裂。

好消息是，這場寒冷的持續時間，加上降雪機會減少，整個德州寒冷的強度仍不若2021年2月。在這一點上，相關單位認為德州可靠電力委員會（ERCOT）的電網狀況應是可控的。儘管如此，相關單位仍呼籲民眾做好準備，包括確保熱帶植物受到保護等。