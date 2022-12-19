德州墨西哥邊界牆 將恢復興建

德州州長艾伯特（左）宣布將恢復在德州與墨西哥邊界修建圍牆。(Greg Abbott臉書)

FOX電視台報導，根據德州 州長艾伯特（Greg Abbott），德州政府將恢復在德州與墨西哥邊界修建圍牆。這項公告，是在德州官員和私人土地擁有者，就在他們土地上建設基礎設施進行長時間談判之後發布。

「下個月將修建更多邊界牆」艾伯特說，「這是花了幾個月時間，與邊境 上私人土地擁有者，針對興建權進行談判」。他並補充，「我們應該在明年建造更多的邊界牆。」

德州設施委員會（Texas Facilities Commission）批准與西南河谷建築公司（Southwest Valley Constructors Co.）簽訂1億6,700萬元合約後，邊境圍牆建設計畫進行幾個月。該計畫的目標是在德里奧（Del Rio）地區興建一座近七哩的邊境牆。

第二份合同，則與德州建築公司BFBC簽訂，在格蘭德河河谷（Rio Grande Valley）興建一座獨立的七哩圍牆。

與此同時，拜登 政府控告亞利桑納州使用集裝箱和鐵絲網建造臨時邊界牆，以防止非法移民流動，拜登政府聲稱該州正侵犯聯邦土地。

這起向美國地方法院提起的訴訟稱，安裝多噸集裝箱、焊接封閉，且在頂部裝有剃刀的鐵絲網，是「損害聯邦土地、威脅公共安全，妨礙聯邦機構和官員，包括執法人員履行公務的能力」。

德州與其他州正在替美國法典第42卷（Title 42）到期做準備。美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院16日拒絕維持川普時代的政策後，該法規將於21日到期。這項於川普時期制定的政策，限制新冠肺炎疫情下，美國允許的尋求庇護人數。