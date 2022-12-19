我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

海伊葡萄園 獲選全球第56名

編譯組／綜合報導
國際馳名的William Chris Vineyards，2022年獲評比為第56名。（William Chris Vineyards提供）
國際馳名的William Chris Vineyards，2022年獲評比為第56名。（William Chris Vineyards提供）

德州丘陵地帶的海伊市（Hye）雖然位置偏遠，但當地的酒坊William Chris Vineyards卻是國際馳名，「World's Best Vineyards」2022年的評比將之列為第56名，美國另外五個入選的酒莊都在加州

共同創辦人Chris Brundrett說，以德州得天獨厚的地理條件來說，William Chris Vineyards能夠入選並不意外，畢竟好葡萄才能釀出好酒。

一般認知都認為，美國好的葡萄酒都來自加州，但是William Chris Vineyards卻以行動證明，不是只有加州能夠種出好葡萄、釀出好酒。

Chris Brundrett說，他們自2008年創立以來，就一直以種好葡萄、釀出好酒為目標，而且好葡萄不僅只是品種問題，還需要對的人全新培育，William Chris Vineyards就有著大批這樣的園丁與釀酒師傅，分別來自136個家庭。

Chris Brundrett 強調，事實證明，德州的氣候與地理條件，確實能夠種好葡萄、釀出好酒，他們的酒也能賣到全美各地。不過他也說，14年來的追求還沒到終點，因為他們的釀酒技術還不算頂尖，最好的酒還沒產生呢。

加州 德州

上一則

德州人語／美能源重大突破 將改變世界

下一則

掃墓碰上賊 假日尤易受害

延伸閱讀

遣返令將失效 1天逾5000無證客越邊界 邊境2城緊急狀態

遣返令將失效 1天逾5000無證客越邊界 邊境2城緊急狀態
北加行人企圖穿越101高路公路 遭撞死

北加行人企圖穿越101高路公路 遭撞死
退出加州 聖伯納汀諾縣公投過關

退出加州 聖伯納汀諾縣公投過關
紙版臨時車牌淪犯罪幫兇 警局長促取消

紙版臨時車牌淪犯罪幫兇 警局長促取消
加州有望取代德國 躍全球第4大經濟體

加州有望取代德國 躍全球第4大經濟體
名獅P-22 因重傷疾病已安樂死

名獅P-22 因重傷疾病已安樂死

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

偷錄女球員更衣被捕後4天 德州學區總監自轟身亡

2022-12-12 19:55
胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠