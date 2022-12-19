海伊葡萄園 獲選全球第56名

國際馳名的William Chris Vineyards，2022年獲評比為第56名。（William Chris Vineyards提供）

德州 丘陵地帶的海伊市（Hye）雖然位置偏遠，但當地的酒坊William Chris Vineyards卻是國際馳名，「World's Best Vineyards」2022年的評比將之列為第56名，美國另外五個入選的酒莊都在加州 。

共同創辦人Chris Brundrett說，以德州得天獨厚的地理條件來說，William Chris Vineyards能夠入選並不意外，畢竟好葡萄才能釀出好酒。

一般認知都認為，美國好的葡萄酒都來自加州，但是William Chris Vineyards卻以行動證明，不是只有加州能夠種出好葡萄、釀出好酒。

Chris Brundrett說，他們自2008年創立以來，就一直以種好葡萄、釀出好酒為目標，而且好葡萄不僅只是品種問題，還需要對的人全新培育，William Chris Vineyards就有著大批這樣的園丁與釀酒師傅，分別來自136個家庭。

Chris Brundrett 強調，事實證明，德州的氣候與地理條件，確實能夠種好葡萄、釀出好酒，他們的酒也能賣到全美各地。不過他也說，14年來的追求還沒到終點，因為他們的釀酒技術還不算頂尖，最好的酒還沒產生呢。