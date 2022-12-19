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掃墓碰上賊 假日尤易受害

編譯組／綜合報導
墓園是竊案的高發區，假日尤甚。(Norbert Staudt /Unspalsh)
墓園是竊案的高發區，假日尤甚。(Norbert Staudt /Unspalsh)

77歲的Vannette Rummel每到聖誕前夕都會去斯普林（Spring）的墓園Earthman Resthaven Cemetery探望已故媽媽。但是今年卻讓她非常惱火，因為正當她下車悼念媽媽時，一群猖狂的竊賊竟然在墓園下手，將她車上的財物洗劫一空。她在接受訪問時情緒雖然平靜，但言詞間卻很不爽，直稱「竊賊的媽媽絕對不會以你們為榮！」

哈里斯縣警局在調查過程中發現，這群膽大包天的竊賊之後大花特花，去了Walgreens、幾間加油站，還在Home Depot花了600元，不過警方尚未逮到竊賊。

Vannette Rummel的媽媽在2014年過世，因為兩人非常親，她說心裡真是開了一個大洞，所以雖然年事漸高，Vannette Rummel每逢聖誕都還是會去看看媽媽，跟她說說體己話。但是這次的教訓後，她說以後絕對不會再一個人去看媽媽了。

Vannette Rummel說，竊賊偷走了她留在車上的所有物品，包括現金、錢包、iPhone，甚至連眼鏡與助聽器都不放過，她發現之後真是頭昏眼花，根本不知道該怎麼辦，「竊賊竟然連人的安息之地都敢動手，真是讓人無言以對」。墓園看守者則說，竊案其實還滿常發生的，特別是碰到假期時。

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