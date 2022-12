世界華人工商婦女企管協會美南分會於12月17日參與社區慈善捐款活動。(美南分會會長何真提供)

世界華人 工商婦女企管協會美南分會於12月17日參與一項慈善捐款活動,主要是配合休士頓 Mayor's Office and the Police and Clergy Tea,今年是第13屆年度聖誕玩具活動,針對2至12歲的兒童進行預先登記,計劃為100個家庭和他們的孩子提供服務。

這項活動主要是通過衛生部門的婦女嬰兒和孩童(WIC)計畫來選擇孩子,這些家庭是有幾個孩子的低收入 家庭,其他家庭是由HPD和學校介紹的,以開車路邊服務的形式為所有兒童提供他們禮物。世華美南分會今年共捐出美金$2000。

當日上午,美南分會在會長何真帶領下,名譽總會長黎淑瑛、僑務委員劉秀美、前會長羅秀娟、副會長李瑞芬、秘書長裴俊莉、監事洪良冰、財務長張惠美、理事張瓊文、邱佩冠、王慧娟和丁方印均到塲協助發放禮物。