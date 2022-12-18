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質版臨時車牌淪犯罪幫兇 警局長促取消

編譯組／綜合報導
德州紙質臨時車牌容易遭盜用，車管局加強防偽功能。(Texas DMV)
德州紙質臨時車牌容易遭盜用，車管局加強防偽功能。(Texas DMV)

FOX電視台報導，德州大草原市警局（Grand Prairie）華裔蔡姓警員（Brandon Tsai)日前在一起涉及假的臨時紙質車牌（Fake paper plates）案件中不幸殉職。德州這類利用假的紙質車牌犯罪，是全國犯罪組織的一部分，去年該組織總收入超過2億元。

大草原市警局蔡姓華裔警員，日前在一起涉及虛假紙質車牌追捕案件中不幸殉職。（大草原...
大草原市警局蔡姓華裔警員，日前在一起涉及虛假紙質車牌追捕案件中不幸殉職。（大草原市警局）

大草原市警局局長斯克斯尼（Daniel Scesney）表示，11月14日，蔡姓警員在追捕一名展示虛假車牌駕駛人時發生車禍不幸遇難。他說，「蔡警官的死亡，只是罪犯用虛假車牌隱藏身分悲劇的結果之一」。

過去六年中，警方涉及虛假紙質車牌而造成的事故數量增加兩倍多。與休士頓滅罪小組（Crime Stoppers Houston）合作的卡漢（Andy Kahan）說，這些假車牌是造成許多案件懸而未決的原因之一。「我們已發生許多引人矚目的犯罪，包括涉及虛假紙車牌的謀殺案等」他說。

這些假車牌大部分是從德州汽車和卡車經銷商處購買。德州DMV局長在此問題上遭受很多批評後，今年2月辭職。

如今，DMV重新設計臨時紙質車牌，包括州旗水印和連接到執法單位資料庫等，其他功能保密。

斯克尼斯說，「我認為他們正朝正確方向前進，但問題是，即使重新設計，今天也沒有什麼方式，能阻止你從電腦上設計一個虛假紙車牌，且打印出來。事實上，我今天要求我的員工，大約花45分鐘就做出這樣一個車牌。我絕對贊成取消紙質版臨時車牌，它太容易被盜用。」

卡漢說，下月開始新的立法會期，「我認為你會看到立法人員制定相關法規，進一步遏止虛假車牌銷售相關產業。」

2021年6月，德州眾議會通過一項法案，允許德州DMV限制授權經銷商創建車牌數量。德州DMV稱，至目前為止，這些努力取得成效。

德州 DMV 車禍

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