休士頓中華文化學院慶聖誕 家長聯歡

中華文化學院新任校長孫惠美與全體教職員合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓 中華文化學院日前舉辦聖誕暨家長聯歡大會，新任校長孫惠美感謝所有家長及教師學生協會（ICC PTSA）等協助，讓一年一度的聖誕餐會成功舉行，這是一個歡樂的時光，孩子們因美味的食物、聖誕歌曲和節日裝飾而興奮不已。

孫惠美表示，ICC PTSA將用聖誕裝飾品裝飾學校，大家可以一起拍照，特別是班級照片。我們通常提供節日午餐，並有抽獎活動，裡面裝滿了無數禮物，特別是為學生們準備的。此外，熱心的家長們及許多學生義工幫忙準備聖誕餐會，她希望大家在假期裡玩得開心，一起度過美好時光，在中文學校學習中文之外，家長和學生也可以玩得開心。

在聖誕餐會中，校長與家長們開心合影。（記者封昌明／攝影）

孫惠美是一位資深的的中文老師，今年接任中華文化學院校長，她希望該校以人文式的教學溝通，能吸引更多家長青睞，並歡迎民眾前去參觀該校優雅的教學環境。中華文化學院提供中文課程，包含傳統正體（及注音）和簡體（含拼音）教材。學前班（三歲半起）直到高中的12年級。

該校還開設數學、美術、英文寫作及青少年成就社等多樣化課程。民眾如對加入中華文化學院大家庭有興趣請與該校聯絡。學校網站：https://www.icc-houston.org/，Email: [email protected]，地址10550 Westoffice Dr. Houston, Texas, 77042。詢問電話 713-339-1992。

中華文化學院是休士頓最早成立的中文學校，是正規註冊的非營利事業，按學生程度分班，教學方式新穎，提高學習興趣，學費合理公道。歡迎僑界大眾於周六前往參觀。所有學生都可在網上註冊，http://www.lotsidea.com/icc2021F/parents.html，經過註冊組認證之後，才能在網上繳費。