德州人語／台積電赴美 或掀全球漲價潮

德州人語

從台灣新竹到美國鳳凰城，「台積電 」走上「美積電」道路；在政治等因素影響下，台積電選擇成本更高的未來發展道路，也宣告逆全球化的開始。按照當今宏觀經濟學教材的觀點，逆全球化基本等於商品要漲價。美中博弈之下，升斗小民再次遭殃。

由「現代經濟學之父」亞當斯 密提出、「最有影響力的古典經濟學家」大衛李嘉圖改進，寫入幾乎所有宏觀經濟學教科書的「比較優勢」理論，認為國家間有資源稟賦差異，各國應專注生產本國擅長的產品，再經由國際貿易換取不具相對優勢的產品，無論是先進還是落後國家，都能從中獲益。

簡而言之，就是經由各國分工與國際貿易，全球經濟才能更有效率的運行。台灣與美國相比，具有人力資源相對便宜的「比較優勢」。台積電雖然被稱為「技術密集型產業」，但本質上脫不開「勞力密集型」身影。畢竟能以代工廠身份取得如此成就，離不開台灣拚命工作的企業文化，與相對廉價的勞動力加持。

台積電創始人張忠謀就曾說過，在美國製造晶圓的成本，比台灣高出50%以上，而人力就是其中的重頭戲。美國擁有更頂尖人才不假，但雇用他們的成本，也比其他地區高得多。按照「比較優勢」理論，讓美國掌握最先進技術的人才做設計，把人力需求相對更密集的生產放在台灣，從經濟角度出發，是更有效率的選擇。

不過台積電發展到如今的體量，做企業未來規劃，早已身不由己，更不能完全從企業效益最大化出發。張忠謀在移機典禮上，一句「全球化與自由貿易已死」，道出台積電只能被政治裹挾著前進的心酸。

從2018年美中貿易戰開打，美國就在逐漸扭轉過去40年「以放寬管制與減稅讓市場自由運作」的戰略。白宮 2020年宣布台積電到美國設廠，2021年美國商務部強制要求全球半導體大廠提供客戶資訊、庫存與訂單，2022年推出補貼性質的「晶片法案」等，都是美中競爭的產物；台積電，只不過是其中一粒棋子罷了。

其實被美國政府視作棋子的企業，也不只是台積電一家。三星電子也被半邀請、半脅迫到美國設廠，打算未來20年在德州設11座晶圓廠。隨著這些大企業，在政治裹挾下，紛紛不按經濟學規律出牌，逆全球化發展。地緣政治盛行之下，企業生產成本只會越來越高，所謂羊毛出在羊身上，多出來的成本最終也只能是消費者承擔。或許在不久的將來，民眾就會發現許多商品越來越貴，特別是被視為現代生活必需品的手機、電腦等智慧型設備，漲價速度隨著晶圓廠全部回流美國，變得越來越快。