偷襲珍珠港日軍迷你潛艇 斐特列堡博物館展出

二戰期間，日本偷襲珍珠港的迷你潛艇，在太平洋戰爭國家博物館展出。(Museum of the Pacific War)

德州中部的斐特列堡(Fredericksburg)已成美國知名的酒鄉之一，到此一遊時還有一個古蹟可供賞玩，一艘參與珍珠港事變的日本 迷你潛艇，在斐特列堡的太平洋戰爭博物館 展出。

國家地理學會的一篇報導指出，日本海軍在1941年12月7日出動六艘航空母艦和420架軍機偷襲珍珠港(Pearl Harbor)，但事先有五艘「侏儒潛艇」(midget submarines)到珍珠港做前哨，偵查港內的布局情況。這種迷你潛艇只有兩名操作員，只配備兩枚魚雷(torpedoes)和一具螺旋槳推進器。

由於這種潛艇比較粗陋，內部空間又小，必須經常露出水面「換氣」，被美軍發現以後其中四艘被深水炸彈(depth charges)擊沉，最後一艘因為電池出了問題發出刺鼻的氣體，兩人棄艇游向岸邊，其中一人應該是溺水罹難，另一人上岸以後暈倒在沙灘上。當他醒過來的時候，一隊美國的巡邏兵用槍口指著他，他請求美軍把他槍殺光榮殉職，但美軍沒有這樣做，這位名叫稻垣清志(Kiyoshi Inagaki)的水兵，成為太平洋戰爭的第一名日軍戰俘。

潛艇次日漂流到夏威夷島的岸邊擱淺，為了提振民心士氣，美國政府把那艘潛艇運到美國大陸，放在一具18輪的拖車上，在各大城市巡迴展出，每到一處都有幾千人圍觀。1943年這艘潛艇來到斐特列堡，在留存的照片中，背景是尼米茲旅館 (Nimitz Hotel)，當時太平洋艦隊(Pacific Fleet)的總司令是尼米茲上將(Admiral Chester Nimitz)，這棟旅館是他祖父建造的，而尼米茲上將是斐特列堡歷史上最偉大的人物。

但這艘編號HA-19的潛艇最後怎麼會落腳在斐特列堡呢？這個故事太長，請讀者自行到太平洋戰爭國家博物館(Museum Pacific War，地址：311 E Austin Street, Fredericksburg, TX 78624)去發現，在品嘗過此地出名的丹魄葡萄酒(Tempranillo wine)以後，緬懷於歷史舊事中肯定會綻發思古之幽情。