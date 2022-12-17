大麻除罪公投法案過關 官員拒絕實施 選民怒批濫權

德州「大麻免罪法」公投案雖過關，但一些城市官員仍反抗。(Pexels)

11月8日的選舉投票中，德州 一些城市的「大麻 除罪法」公投 案獲選民通過，但某些城市的官員阻擋該法的施行，引發選民激怨，指控官員濫權橫行、不顧民主制度的根基。

大麻除罪法(decriminalize marijuana)在公投案中過關後，有些城市的保守官員拒絕實施，比較顯著的例子包括丹頓(Denton)、聖馬可斯(San Marcos)、基林(Killeen)、艾爾津(Elgin)、哈克岡(Harker Heights)，選民絕大多數贊成大麻免罪提案：如果某人攜帶不到4盎司的大麻，警察不可以將他逮捕，也不能開罰單，另外，市政府不可撥款作為四氫大麻酚THC的檢測，警察也不可以用「聞到大麻味」作為攔截、盤問、搜查的理由。

提案以一面倒的票數過關後，居民才發現衙門的勢力龐大，其中又以哈克岡的官員最跋扈，雖然支持提案的百分比超過60%，但市議會在投票後兩周宣告廢除該法不予實施，市政經理(City Manager)米契爾(David Mitchell)表示，大麻是否可以免罪是州政府的職權，不是一般市民有權力決定的。

哈克岡市民布萊恩伯特(Brian Burt)指出，他和妻子都不用大麻或任何毒品，但他們都贊成大麻免罪法，如今市府官員濫用職權廢除該法，是對民主制度與選民的大不敬。他的妻子亞莉山卓(Alexandra Burt)表示，公投結果就是政府官員應該遵行的法規，特別是警政單位常用大麻的理由來盤查少數族裔，因此大麻免罪法更是族裔平等的實際操作方式。

當初把這項提案放上選票的倡議團體叫「德州地面戰」(Ground Game Texas)，他們現在又提出陳情案，要放在明年5月的選票上，這項提案如果通過可以強迫市政府實施大麻免罪法。德州地面戰的執行總監茱莉奧立佛(Julie Oliver)指出，市政府的官員這次捅到馬蜂窩，他們想否定民意，卻驅使市民更加團結，不把官員打趴誓不罷休。