糞便整人 劣警黑歷史被踢爆…再丟飯碗

惡搞成性的前聖安東尼奧市警員馬修洛克斯特，竟還能找到警務工作。(聖安東尼奧警局)

一名德州警察 兩度以糞便惡作劇並被同一間警察局開除兩次，但他竟然還能在德州另一個警察局被雇用，他的惡跡在社群網站 上被掀出以後，他的新雇主在15日(周四)宣布將他解雇。

馬修洛克斯特(Matthew Luckhurst)過去是聖安東尼奧市警局的警員，有一次他送給一名流浪漢一個三明治，那名流浪漢對他說謝謝以後打開包裝紙，麵包之中夾的竟然是糞便，消息傳出以後弱勢族群權益團體對洛克斯特痛加斥責，局長威廉麥克馬努斯當時指出，洛克斯特是警察局和警徽的恥辱，他下令把洛克斯特開除，那是2016年的事。

洛克斯特上訴以後，由於警局沒有在限定時段內回應，洛克斯特最後被復職。後來他故意進一間女廁所大便不沖，還用類似糞便顏色的某種食材抹在馬桶座圈上，他被抓到以後又被開除，但為了避免他再上訴，市警局並沒有把他列入「不榮譽解雇」的名單。

但即使有過這樣的劣跡，他在離聖安東尼奧不遠的福洛雷斯維爾(Floresville)的警察局還是找到了「後備警員」(reserve officer)的職位。後備警員是在法院或社區活動上維安的警員，並不像正規的警員那樣有單獨執法的權力。批評人士指出，由於警察工會的縱容，許多行為不端的警員沒有被列進「惡警資料庫」中，以至於這些壞警察還能到其他地方的警察局任職，繼續魚肉善良百姓。

網友最後發現洛克斯特竟然還能再被聘為警察，在網路上披露了他過去幹過的好事，讓福洛雷斯維爾市政府的官員十分難堪。市長岡薩雷茲迪波(Cecelia “Cissy” Gonzalez-Dippel)15日(周四)在官方網站上說明，指出上周有人傳給她過去登在聖安東尼奧快訊報的新聞，揭露洛克斯特的惡行，她才知道雇用之前沒有做完整的背景調查，市政府已於14日(周三)將洛克斯特解雇。