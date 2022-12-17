我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

擅用點單技巧 星巴克南瓜肉桂拿鐵省一半

記者王若然陳開、朱敏梓／綜合報導
一杯是星巴克飲品菜單上的南瓜拿鐵，一杯是自行調配出的南瓜拿鐵，你能看出區別嗎？（記者王若然／攝影）
一杯是星巴克飲品菜單上的南瓜拿鐵，一杯是自行調配出的南瓜拿鐵，你能看出區別嗎？（記者王若然／攝影）

古人有「一葉知秋」的說法，看到秋葉飄零就知道秋天來了。對於咖啡愛好者來說，每年看到星巴克秋冬限定熱飲上線，也會感嘆一句，又逢一年秋冬季。在星巴克年末的季節限定飲品中，最受歡迎的當數南瓜肉桂拿鐵（Pumpkin Spice Latte）了，暖暖咖啡香味伴隨南瓜甜味，不論是年輕人還是中老年人都很喜歡。不過一大杯（Grande）的南瓜肉桂拿鐵售價5.75元，實在不便宜。但換一種點單方法，省下一半錢也能喝到南瓜肉桂拿鐵。

星巴克推出季節限定的南瓜拿鐵。（記者朱敏梓／攝影）
星巴克推出季節限定的南瓜拿鐵。（記者朱敏梓／攝影）

其實這種點單辦法很簡單，就是根據南瓜拿鐵的配方，在點單時自己調配一杯南瓜拿鐵。具體執行方法有兩種，可以在星巴克店內、得來速點單，也可以通過星巴克手機App點完去店裡取。去店裡點單時，可以這樣跟店員說：「我要一大杯濃縮咖啡，裡面要四份南瓜醬（pumpkin sauce），加whipped cream和牛奶。」這樣一杯的價格是2.95元，其中包括四份南瓜醬0.8元。相比同等大小的南瓜拿鐵5.75元，幾乎省了一半的價格。

這樣點單的復刻版飲品與原本的南瓜拿鐵味道相比，哪個更勝一籌呢？本報記者透過「盲評」，發現兩款飲料味道幾乎一模一樣，但價格卻差了幾乎一倍。

這種點單技巧的道理就是根據成品的配方自行配製。南瓜拿鐵其實就是拿鐵咖啡加入南瓜醬，因此點一杯價格較低的濃縮咖啡，在此基礎上加奶就成了拿鐵，再加上南瓜醬，就是南瓜拿鐵了。這樣點的好處是濃縮咖啡的價格比較低，在此基礎上添加輔料，多數輔料為免費，如奶和奶油，南瓜拿鐵中使用的南瓜醬每份也才0.2元。這樣點單下來，總價不會高。

星巴克除了去店裡點單，也可以通過手機App點；手機App點單的好處有很多，一是不用在店裡等待，可以提前點好再去取。二是手機上自行決定增加或調整咖啡輔料，清楚簡單，不必擔心店裡與店員溝通不暢。三是使用星巴克App，每點一倍咖啡可以積分，到一定程度後可以換取免費飲品或點單價格減免。如果你是星巴克的常客，強烈推薦使用App點單。

單點南瓜拿鐵5.75元，調配出南瓜拿鐵只有2.95元。（手機截圖）
單點南瓜拿鐵5.75元，調配出南瓜拿鐵只有2.95元。（手機截圖）

在App裡自行調製一杯南瓜拿鐵也很簡單。首先打開App，選擇點單，選擇要取單的店面。接著，在搜索欄選擇espresso，也就是濃縮咖啡。杯子選大杯（Grande），再點最下面的customize進行進一步調整。

在Flavor一欄中的sauce選擇pumpkin sauce，數量選擇四份。（怕甜的民眾可以選三份）接著在creamer奶油一欄選擇whipped cream。所有的creamer都是免費的，可以按照喜好選擇。最後再加上喜歡的奶，如牛奶等，也是免費的。

其實不止是南瓜拿鐵可以復刻，其他星巴克飲料也可以，並且自行調配出的價格都比較低。例如備受華人青睞的星巴克冰拿鐵，也可以通過自配的方式點單。其實冰拿鐵的配方就是濃縮咖啡加奶和冰塊，因此通過自配點單方式很容易復刻，還能便宜近兩元。那麼如何點單呢？以Grande大杯為例，在手機App裡首先選擇iced espresso，再選擇customize，在Add-ins一欄選擇add splash of 2% milk，再點擊箭頭選擇extra splash of 2% milk，也就是額外多加牛奶，這樣就完成了，總價格為2.95元，對比相同大小的grande冰拿鐵要4.65元，簡直太划算。

以此類推，民眾可以根據成品的配料自行調配星巴克飲料，除了價格划算，還可以發揮創意，增加、調整配料數量和種類，搭配出心滿意足的特調飲品，快去試試吧。 

星巴克 咖啡 App

上一則

毛戎父女「傳統與現代書畫展」開幕 近百賓客慶賀

下一則

房價略降 供需正常 北維州房產趨穩

延伸閱讀

全美逾百家星巴克、上千店員罷工3天 促組工會

全美逾百家星巴克、上千店員罷工3天 促組工會
星巴克當紅飲品 擅用點單變半價

星巴克當紅飲品 擅用點單變半價
星巴克禮品卡被指是另一種騙局，為什麼？

星巴克禮品卡被指是另一種騙局，為什麼？
星巴克咖啡網紅款也能半價享用 只要擅用點單技巧

星巴克咖啡網紅款也能半價享用 只要擅用點單技巧
橘紅的秋天

橘紅的秋天
星巴克100多家門市員工 「紅杯日」串聯罷工爭加薪

星巴克100多家門市員工 「紅杯日」串聯罷工爭加薪

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
清理花園時可用除草機把草地上的落葉碾碎直接留在草坪上，這些落葉會很快腐爛並滋養土質。(記者陳曼玲／攝影)

讓花園好過冬 清除病蟲害、落葉覆蓋土壤

2022-12-10 02:00
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

偷錄女球員更衣被捕後4天 德州學區總監自轟身亡

2022-12-12 19:55
聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途

2022-12-09 20:48
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責