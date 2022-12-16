松年學院明年音樂會 林昭亮將出席

黃詩婷博士（左）、溫雅如老師（右）為來賓演奏動人的音樂。（記者封昌明／攝影）

休士頓 台灣松年學院2022年秋季學期結業典禮，12月15日在該校大禮堂熱鬧登場，該校董事陳美芬、院長許勝弘邀請駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉等共同列席，一起觀賞由師生領銜的歲末學習成果展示，場面輕鬆有趣。

松年學院董事林翠梅（左）敲鐘宣布典禮開始。（記者封昌明／攝影）

董事長陳美芬首先以人生苦短來懷念該校前副院長王貞慧的辭世，大家都感到不捨，她勉勵師生們應在有限的生命中多做一些有意義的事，大家要向王副院長學習。她強調明年松年學院的重點的工作將落在三月份「松年音樂會」上，他們將邀請著名的音樂家林昭亮前來共襄盛舉，請音樂班的同學們要加緊練習。

休士頓經文處長羅復文讚揚，每次來到松年學院他都感到很溫暖及快樂，今年適逢松年學院成立20周年慶，明年又將舉辦盛大的音樂會，他謹代表台北經文處捐款1千元，同時將與松年學院共同努力推動音樂會的舉行，再度擦亮松年學院的金字招牌。

僑教中心主任王盈蓉則對松年學院照顧長輩身心靈的需要，長期以來的卓越成就感到高興，未來該中心將會全力支持該校的所有活動。北美洲台灣旅館 公會會長、休士頓台灣旅館公會會長陳清亮則期勉同學「百善孝為先」，東方人普遍崇尚孝道，他就是在順服中逐漸成長，他也希望同學們都能以孝傳家。

學生成果展在日籍老師的帶領下獻唱二首膾炙人口，家喻戶曉的日本 名曲，同學們也先後致詞感謝老師的愛心教導，讓他們在一點一滴中將日文朗朗上口。今年已77歲的園藝班老師俞希彥則說，他在台灣學習四年園藝，到了美國又再學習了兩年，對專業領域的所有知識他都很有信心，歡迎大家多來報名上課。

多年來一在松年學院教授台灣俗語的游雲真說，台灣俗語是市井小民常用的語言，在台灣基層的民眾心中佔有重要的地位且字字珠璣，她以幽默的口吻，向同學們講述了片段，內容輕鬆有趣引人入勝，令台下聽眾笑聲不斷。

音樂老師黃詩婷博士則敘述與松年學院結緣的歷程，多年來讓她有一種在幫爸媽做事的感覺，這一教已20餘年，過程中她甘之如飴，這次林昭亮能參與演出，要從10年前與他的約定說起，所以這是非常難得的機遇，希望大家一定要把握。