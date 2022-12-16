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名醫車禍猝逝 親友病患痛心

編譯組／綜合報導
哈里斯縣著名醫生米妮維提考在一場車禍中猝逝。(KHOU電視台)
哈里斯縣著名醫生米妮維提考在一場車禍中猝逝。(KHOU電視台)

哈里斯衛生系統(Harris Health System)著名的醫生米妮維提考(Mini Vettical)7日在一場車禍中猝逝，年僅52歲，這個噩耗固然讓親朋好友痛心，大休士頓地區的居民更失去了一位良醫。

　美國的醫療界與高科技界，有極多的華裔與印度裔菁英。印度裔的維提考醫師是貝勒大學(Baylor University)的教職員之一，但她絕大多數的工作時間是在休士頓的哈里斯衛生系統服務，有些受過她恩惠的病人稱她為人間天使。7日(周三)那天她下班準備回家的時候，被一輛超速的摩托車撞到，送醫之後仍不治身亡。哈里斯衛生系統是政府的醫療機構，大多數病患是大休士頓地區的低收入家庭。

　 米妮維提考的興趣與專長不只是醫學，她也是表演藝術舞者和畫家，也在「休士頓第一」(Pratham Houston)和「休士頓地區婦女中心」(Houston Area Women’s Center)慈善組織和教會中當義工。她的丈夫表示，只要是米妮想做的事，她都是全心投入，為人既謙遜又善良，使她成為社區中的一盞明燈。

　維提考夫婦育有五名子女，排行最長的普甲(Pooja，印度文中是「崇敬」的意思)表示，媽媽的外表明豔，但最美麗的是她的靈魂，所以她會用媽媽做榜樣活出亮麗的人生，也會效法母親為人群服務。貝勒大學所發布的聲明中表示，貝勒家庭醫學社團(Baylor Family Medicine community)為維提考醫師的猝逝深感震撼，她會永遠活在同事與病患的心中。

休士頓 印度 醫學

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