獨立屋改造 休士頓58%、哈里斯45%租屋族

報告顯示過去十年，哈里斯縣多個郵遞區號已成為租屋區。(休士頓住房局)

休士頓 和哈里斯縣（Harris）是德州發展最快的都會區之一，過去十年間，休士頓人口增長9.8%，然也因此，無法擁有房屋的居民也在增加。

休士頓紀事報報導，根據RentCafe發布的一份報告顯示，過去十年中，哈里斯縣至少六個郵遞區號居民，已成出租者佔多數的社區。

根據2021年人口普查報告，58%的休士頓人和45%的哈里斯縣居民租房居住。這種轉變是在獨立屋被改造為多戶住宅的趨勢不斷增長的情況下發生。萊斯大學（Rice Univ.）金德研究所（Kinder Institute Research）科學家薛曼 （Stephen Averill Sherman）將這一過程稱之為「轉換」（conversion）。

當房東購買房產時，轉換開始。薛曼說，如今整個郊區的獨立屋都作為出租物業建設，這並不罕見，甚至許多公寓或不同類型房屋都為出租屋等。自2008年經濟衰退以來，轉換的作法在很大程度上影響少數民族社區。

雖然存在共同的趨勢和因素，但休士頓新租戶占多數的郵遞區號並不集中在同一地區。根據RentCafe數據，這些新的，以租金 為主的地方遍佈哈里斯縣。

過去十年，租金波動最明顯的地區為休士頓市中心77002郵遞區號，該地區自2012年以來，出租數量增加125.7%，承租人比例自2011年的76.8%增加至2020年的85.3%。

租金飽和度第二高的郵遞區號是77056，Uptown 610 Loop，租戶比例自2011年的46.6%增加至2022年的57.2%。

接著是77027，該市的Highland Village Inner Loop地區人口增長47.5%，租屋者增長10%。

哈里斯縣第四大租金波動在郵遞區號77067，45%租屋者。之後是郵遞區號77099，租屋者增加52%。接著是郵遞區號77031、77020和77025等。

影響租屋或買屋的最重要因素是房產成本上漲，其他因素則包括一個地區的經濟機會、居民生活偏好、生活狀況和開發商建築等。2022年住房報告指出，儘管過去18個月，休士頓住房市場需求旺盛，但因建材成本增加和供應鏈問題，開發商無法因應房地產過盛的需求。

薛曼並表示，過去十年，休士頓剛剛成為一個負擔不起的地區和城市，「因此愈來愈多人租房，因為這是他們唯一選擇，也替獨立屋租屋市場打開大門。」