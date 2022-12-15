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宏武協會明年1月8日開設新班

【休士頓訊】

宏武協會於2023年1月8日在華僑文教中心開設新班，招收新生，教授內容包括由該協會會長吳而立教授八段錦，北派長拳，八步螳螂拳及實用對打；羅茜莉教授太極健身操，傳統楊家太極拳以及刀、劍、棍等兵器。

上課地點在華僑文教服務中心 10303 Westoffice Dr.,Houston,每周日上午10時至11時30分，三個月為一期，酌收學費60元，詳情請電713-780-4007。

吳而立習武逾半世紀，歷年於萊斯(Rice)大學教授中華武術，專精實用防身術，包括少林拳、八步螳螂拳等都是他的拿手絕活，獨門八步螳螂拳師承著名武術家衛笑堂宗師。羅茜莉自幼習武，目前於萊斯大學教授太極拳，太極劍；提倡內功心法的太極拳，以柔克剛，調氣養神，講究外運內動的連貫性，強健體魄。

前述兩位師傅於1985年創立宏武協會，每年於休士頓舉辦「世界之星」中華武術錦標賽及頒發宏武傑出青年獎學金。該協會宗旨為發揚傳統武術文化，中華武術真正價值是宏揚武德，薪火相傳，重於「動靜並修、內外兼養」，培育文武兼備優秀人才，尊師重道，謙恭待人，熱誠服務，提升身心靈整體的健康，培養出圓融無礙的健全人格，促進社會祥和。 藉由講座、武術研討會與國術觀摩等教學方式，提供各族裔習武之人交流切磋的互動平台，幫助海外華裔與非華裔子弟了解中華武術的博大精深，推廣海外中華武術功夫。

華裔 健身 休士頓

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