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藍魚壽司餐廳 遭2匪打劫 店員還被打耳光

編譯組／綜合報導
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

休士頓有相當名氣的「藍魚壽司餐廳」(Blue Fish Sushi)，11日(周日)下午遭兩名匪徒持槍打劫，一名店員企圖打電話報警惹怒歹徒，遭歹徒打耳光懲罰，一個家庭正準備付帳離開，也遭搶匪搜掠手機和錢包。

　休士頓市警局指出，當天下午大約3時30分，位於華盛頓街(Washington Ave)5820號的藍魚壽司，正是午餐客人已經大致走完，晚餐客人還未開始到達的生意清淡時間，店裡店外雖然有許多部錄像機，但仍然沒有遏止歹徒的邪念，兩名穿著套頭運動夾克的男子從前門走進餐廳，帶位的服務員正跟他們說話的時候，其中一人從腰間拔出手槍，勒令那名女店員趴在地上。

　這時店裡還有一桌客人，年輕的夫妻帶著稚齡的小孩已經用完午餐，正等著付完帳離開，他們也被搶匪勒令趴在地上，那對夫妻在槍口威脅下交出手機和錢包。這時另一名女店員偷偷走到後面房間，企圖打電話報警，但很快就被歹徒發現，搶匪把她押進總經理辦公室，叫她把保險箱打開，接著搶匪把厚厚一疊鈔票放進黃色大信封裡，然後在店員臉上打了一巴掌。

　接著眾人看到一個空檔，其中一名店員大喊「run」(跑)，一群人快步跑出餐廳的前門，在同一個時間，兩名搶匪從後門逃跑，這些景象全被監控系統錄下。警察接到報案後前來處理，餐館、工作人員和顧客的財物損失共有3000元左右。

　韓裔的總經理黃傑(Kiet Huynh，音譯)表示，現在的歹徒真夠大膽，根本不怕被錄像，而且連稚齡的孩子也被槍威脅趴在地上，這種心理衝擊會影響到一生，不幸中的大幸是沒有人受到實質傷害。市警局公布了幾段錄像，請市民提供線索幫助破案。

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