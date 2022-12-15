奧斯汀德大教授陳瑞曾 獲選國家發明家科學院院士

陳瑞曾教授和妻子Ruth目前定居於德州奧斯汀。(楊淑雅提供)

陳瑞曾教授(Prof. Ray Chen)獲選美國國家發明家科學院院士(National Academy of Inventors, NAI)。消息傳出，各界無不敬佩與讚譽，因NAI院士是學界發明家最高的榮譽，陳瑞曾因展現高度發明家精神，其傑出的發明，增進人類生活品質、經濟發展和社會福祉而獲此殊榮。

陳瑞曾是奧斯汀德州 大學(University of Texas at Austin)電子工程系講座教授，也是德州大學第一位獲此殊榮的台灣籍教授。

1980年畢業於台灣清華大學物理系，陳瑞曾於1982年來到美國，在聖地牙哥加州大學 攻讀碩博士，1988年獲電機博士。1992年迄今應聘於奧斯汀德州大學，從事光電通訊和生物科技的專業研究。他指導過56名博士生、17名碩士生、帶領41名博士後研究人員和訪問學者，多次獲得全美研究大獎，發表逾900篇的學術論文及70個研究專利，同時主持超過120個美國聯邦政府所支持的研究計畫。陳瑞曾同時是美國電機電子工程師協會(IEEE)，美國光學協會和國際光電工程學會的會士。

美國國家發明家科學院院士之榮譽，除了檢視學者授權專利的數量，其智慧財產權資產的價值和商業化也非常重要。陳瑞曾成功地從包括Intel Ventures在內的四家投資 公司募集1800萬美元的A輪融資，用於聚合物光子器件專利，包括可變光衰減器、密集波分雙工器、開關器和調製器。這項技術最終被Finisar公司收購，經該公司持續將該技術的產品商業化，最終於2019年9月被納斯達克上市公司II-VI Incorporated以32億美元收購。

陳瑞曾IP組合中的另一項技術是噴墨列印技術，其中可塑形表面可用於實現高品質的列印設備，如天線和RFID。這些設備本質上重量輕，性價比高，非常適合機載和太空應用。美國民航局曾在NASA製作的影片中強調這項技術。陳瑞曾也率領團隊獲得美國國防部及波音公司的計畫合約。

陳瑞曾授予德州大學的3項專利已經授權給歐米茄光學（Omega Optics Inc. www.omegaoptics.com），以協助開發晶元實驗室生物感測器，該感測器目前處於技術準備級別（technology readiness level, TRL）6，在美國和國外銷售了多個原型。連同陳博士團隊提交的其他專利，歐米茄光學（Omega Optics）目前正在尋求合作夥伴、潛在投資者及台灣的生產基地，以通過FDA的批准程式和製造要求。

陳瑞曾的各項專利非常有商業化價值，且前景更加看好。陳瑞曾在UT任教期間能夠指導學生、專注研究、帶領創新研發，是名副其實的發明家。他受訪時表示，離開台灣已整整40年，在他年輕的時代，台灣並不富裕，不過許多胸懷大志的年輕人，赴四海拼搏。今日的台灣，經濟民生富裕，深切期盼年輕朋友們走出小確幸，擁抱廣闊的世界，同時讓民主自由成為勇於冒險嘗試的基石。