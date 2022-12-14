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德州選務改革62案冠全美 共和黨提選務警察

編譯組／綜合報導
德州議員提案設置選務警察，防堵選舉爭議。(KPRC)
德州議員提案設置選務警察，防堵選舉爭議。(KPRC)

德州州議會新會期已經開放議員預先提案，沒想到兩黨議員對選制與投票權都非常有意見，民主黨人提了42項修正案，共和黨人提了20項草案。NBC統計，德州合計62案高居全美首位，多於其他49州。

不過居議會多數的共和黨人提案通過機率較高，其中建議設立選舉警察（election marshal）的提案又格外引人關注，佛州先前在2022年初選時已經加派警力確保選舉公正公開，NBC認為德州的提案算是佛州的加強版。

德州州議員針對選制的提案大幅增加，與德州政府、哈里斯縣府之間對於選舉公正性的歧見大有關係，2022年底的期中選舉結束後，兩造又因投票與開票過程相爭不下。議會主要提案有二，Senate Bill 220來自參議員貝當古（Paul Bettencourt），House Bill 23出自眾議員史旺森（Valoree Swanson）。

貝當古的SB 220明確建議成立選務警察，調查違反德州選舉法規的刑事案件，並允許他們就某些案件傳喚當事人，並提出刑事控訴。休士頓出身的貝當古特別說明，他的提案就是要解決哈里斯縣在2022年期中選舉引發的問題，禁止選委會不守法令的行為，特別是哈里斯縣的不當作為。

SB 220通過後，責成德州州務卿指派警務督察（chief election marshal），分派選務警察至各選區執法，權限甚至包括查扣投票紀錄與選務機器，以利後續調查。史旺森的HB 23也是建議成立選務警察，調查選舉詐騙與選務不公的刑事案件。

德州 警察 投票

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