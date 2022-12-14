「非法入侵」告示 休城西南區40業者公證

百利公寓東主王藝達（左）率先支持。（記者封昌明／攝影）

休士頓 西南區管理委員會於9日舉行今年最後一個大型社區活動，是籌劃已久的簽名公證「非法侵入」證牌的表格、並與警方代表見面並在飲品店茶敍討論社區治安議題。管委會在敦煌廣場架設帳篷及桌掎，警方及社區義工現場幫助業主的登記簽名作業；休士頓警局及負責此範圍事務的西區分局(Westside)，以及中西分局(Midwest)、南吉順路分局(South Gessner)皆派員參加活動。

西南區管委會主席李雄、其下治安委員會主席Peter Acquaro、經濟及商業委員會主席David Peters、中國城治安小組委員會召集人Jonathan Shi 都在現場；為社區人士熟悉的州議員吳元之(Gene Wu)、哈里斯縣助理檢察官 Mike Lester、以及社區人士劉秀美、積極於公共事務的業主王藝達等也紛紛到場。警方要員包括休士頓警局副局長越裔的Ban Tien、Westside 警察 局的Commander Reece Hardy、Lt.Johnnie McGee等，其中還有廣受社區喜歡的警馬隊伍，引得參與活動及路過民眾都輪流與小隊合照。

管委會李雄主席多次強調，所謂Trespass Affidavit 是一份針對「非法侵入」行為採取法律行動的聲明文件。當業主或產業代表人簽署對非法侵入行為執法的文件，並經過公證後，警方便可以對侵入私人產業甚至侵入搶劫或其他嚴重違法行為的侵入者進入執法。否則，李雄説：如果沒有這份聲明文件在警方檔案中，警方可能將被迫將被補嫌犯放走；或是業者必須當時到現場，警方才可以繼續在業者面前進行執法程序。而9日這次活動中，業者簽署聲明文件後可以當場公證，這對業者及警方都是事半功倍的效果。

活動從上午11時進行至下午2時，經過統計，此活動吸引了商業業主前來簽署公證的「非法侵入」証明文件共計約40份。在場警方人員也指出經過宣導，社區人士也逐漸瞭解此步驟的重要性及必要性；社區代表也表示西南區管委會及警方代表能安排此活動，對社區包括商業業主們，都是受到歡迎的貼心服務。

西南管理區主席李雄（左二）感謝警方支持在中國城敦煌廣場的活動。 （記者封昌明／攝影）

另在與警方茶敍活動中，管委會主席李雄、管委會中經濟及商業委員會主席David Peters、社區領袖僑務委員劉秀美、區域業主代表王藝達等，把握時間與Lt.Johnnie McGee 討論治安，包括最近也為地方電視台所報導的一件重大案件，破案關鍵點是管委會今年早先贊助安裝的監視錄影機錄到的資料。

針對此重要成果，Lt.McGee 表示這加強了警民合作打擊犯罪的決心，也謝謝管委會一向的支持及贊助。李雄則表示，將繼續贊助安裝監視錄影機，也將繼續尋求任何對防範犯罪有效果的行動。他也期待社區民眾更多的參與，支持警方及管委會的努力。