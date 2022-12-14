誘少女傳裸照勒索 男可囚30年

休士頓 北郊的杭茨維爾市(Huntsville)，一名25歲男子涉嫌在社交媒體上用錢誘引許多年輕女子傳給裸照，然後他用這些裸照來威脅勒索她們，12日(周一)聯邦司法部 宣布該男子已接受認罪減刑協議，他至少會被判刑五年，最多可能會被關30年以上。

司法部的德州南區檢察官韓達尼(Alamdar S. Hamdani)12日宣布，25歲的杭茨維爾市民柯迪波哈(Kody Nicholas Bohac)向許多名女性進行網路追蹤勒索(cyberstalking)，譬如他向一名外州女子要求聯繫，他表示他手上已有她的裸照，如果她不主動跟他聯繫就會在網路上散發她的裸照，那名女子沒有回應，隨後她的裸照就在網路上傳播，造成她生活上的重大困擾。杭茨維爾是沃克縣(Walker County)的縣治，在休士頓北邊約60哩。

他用類似的手段向許多年輕女子騷擾，在調查過程中波哈最後承認大約對20名女子做過同樣的事，這些受害人大多是在學的女學生，他先在社群媒體 上號稱願意付錢得到年輕女子的裸照，有些女性抵抗不住金錢的誘惑自拍裸照傳給他，他收到以後不但不付錢，還威脅這些人如果不送來更多的裸照，就會把手上已有的放上網路傳播，特別是送給她們的老師、同學、家人、朋友，要徹底毀掉她們的前途和名譽。

但波哈所犯的最大罪行是「收受兒童色情照片」(receiving child pornography)，這是可判五至20年的罪名，網路追蹤勒索罪名最高可判五年徒刑。波哈眼看罪證確鑿，與檢方達成認罪減刑協議(plea deal)，位於休士頓的聯邦地區法院法官安德魯哈南(Andrew Hanen)接受雙方達成的認罪協議，訂於明年5月8日宣判刑期，從現在到宣判日之間，波哈仍然會被關在拘留所中。