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議員提案 未成年禁用社交媒體 已排入議程

編譯組／綜合報導
德州眾議員帕特森計畫推出新法案，限制18歲以下未成年人使用社交媒體。(Unsplash)
德州眾議員帕特森計畫推出新法案，限制18歲以下未成年人使用社交媒體。(Unsplash)

WFAA電視台報導，德州眾議員帕特森（Jared Patterson）計畫在2023年1月10日開始的立法會新會期前提交HB 896法案，阻止18歲以下未成年人使用社交媒體。

帕特森7月首先介紹提交該案計畫指出，「我和官員們開始一系列有關校園安全的對話，幾乎每個人都會提到社交媒體。」

當時他與Y'all-tics的團隊交談，他告訴Y'all-tics說「我們的年輕人面臨危機，一場心理健康危機」他說「我相信人工智能、機器學習算法及這些工程團隊，甚至這些社交媒體公司僱用的心理學家，都是為了瞄準我們的孩子，吸引他們，讓他們花更久時間使用他們產品，這對孩子來說非常危險。」

帕特森將使用社交媒體與1964年美國衛生部有關未成年人吸菸報告進行比較，認為未來幾年社交媒體也將發生類似事件。

在HB 896法案中，13歲至18歲兒童不得使用社交媒體平台。根據該法案，社交媒體平台要求用戶擁有帳戶才能使用該平台，該平台也將驗證帳戶是否由至少18歲使用者持有。

平台將通過「要求帳戶持有人提供駕照副本，及顯示除駕照之外的第二張照片，以允許社交媒體認證帳戶持好有者年齡。平台將在完成年齡驗證後立即刪除個人訊息。」

WFAA電視台對擁有未成年孩的三對家長進行訪談，出於安全原因，其中兩對家長不允許孩童使用社交媒體。

電視台也訪問三名年齡分別在11歲、12歲和13歲兒童，其中只有一人目前使用社交媒體，但表示不會被提議的年齡建制困擾。

若該法通過，將於2023年9月1日生效。

駕照 眾議員 人工智能

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